Εξάρχεια: Χειροπέδες σε 45χρονο που παρενοχλούσε γυναίκες στη μέση του δρόμου

Χειροπέδες σε έναν 45χρονο, με καταγωγή από το Ιράν, πέρασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ καθώς στη μέση του δρόμου παρενόχλησε σεξουαλικά μία γυναίκα επιδεικνύοντας και χαϊδεύοντας τα γεννητικά του όργανα.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή των Εξαρχείων όπως και η σύλληψη του -στην οδό Καλλιδρομίου-, ενώ όπως διαπιστώθηκε τις τελευταίες 10 ημέρες είχε προβεί ξανά σε ανάλογες πράξεις μπροστά σε ακόμη δύο γυναίκες κι ένα 15χρονο κορίτσι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Αυτό καθώς οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες, εντόπισαν στην κατοχή ένα μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών.

Η δικογραφία σε βάρος του και η προανακριτική έρευνα έγινε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων, ενώ ο 45χρονος Ιρανός οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και έλαβε προθεσμία.