Βιολάντα: Την Τρίτη η απολογία του ιδιοκτήτη – Δεν απάντησε στις ερωτήσεις του ανακριτή

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης Βιολάντα, προχώρησαν οι Αρχές, για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 5 γυναίκες που εργάζονταν στην μπισκοτοβιομηχανία. Ο επιχειρηματίας, μετά την απολογία του στον ανακριτή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μέχρι την απολογία του που θα γίνει την Τρίτη.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης συνελήφθη λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, καθώς η εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, μετά την αξιολόγηση των νέων στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την ΔΑΕΕ, αναβάθμισε το κατηγορητήριο.

Με βάση τα νέα στοιχεία από την έρευνα της ΔΑΕΕ για την έκρηξη και πυρκαγιά που οδήγησε στον τραγικό θάνατο των πέντε γυναικών στο εργοστάσιο της επιχείρησης «Βιολάντα», οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο επιχειρηματίας μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στο κτήριο της Πυροσβεστικής και μετέπειτα στα δικαστήρια, όπου και απολογήθηκε για τις νέες κατηγορίες που αντιμετωπίζει ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων. «Τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στοιχειοθετούν την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου για τον ίδιο σε ό, τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, την υπογειοποίηση των σωληνώσεων, τις δεξαμενές που δεν έχουν καταγραφεί και δεν έχουν μπει μέσα στο τοπογραφικό διάγραμμα από το 2007 μέχρι σήμερα και ειδικά», σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ.

Κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του ο επιχειρηματίας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ενώ ο ίδιος εξερχόμενος από τα δικαστήρια αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση των δημοσιογράφων. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενος στην αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων, μέχρι να ετοιμάσει την απολογία του μαζί με τους δικηγόρους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο επιχειρηματίας δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις του ανακριτή και δεν έδωσε καμία εξήγηση όσον αφορά αυτά που καταγγέλλουν εργαζόμενοι αλλά και ιδιώτες, οι οποίοι είχαν κληθεί να κάνουν εργασίες -που δεν έγιναν- στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

«Εγώ δεν σε πληρώνω; Κάνε αυτό που σου λέω»

Την ίδια στιγμή, μαραθώνιος καταγγελιών οδήγησαν τις Αρχές στην εκ νέου σύλληψη του ιδιοκτήτη, καθώς εργαζόμενοι είχαν αναφέρει στο παρελθόν την έντονη μυρωδιά προπανίου που υπήρχε στον χώρο πριν την τραγωδία.

Μαρτυρία «σταθμός» φέρεται να αποτέλεσε η δήλωση ενός υδραυλικού, ο οποίος είχε ενημερώσει τους υπεύθυνους για το πρόβλημα των σωληνώσεων. «Όταν με φώναξαν να βάλω τις σωληνώσεις, ήρθα και είδα να έχουν σκάψει έναν λάκκο. Του είπα, του ιδιοκτήτη ότι δε γίνεται να σκάψω έτσι έναν σωλήνα. Τότε ο ιδιοκτήτης μου απάντησε “εγώ δε σε πληρώνω; Κάνε αυτό που σου λέω”», ανέφερε στην κατάθεση του στις Αρχές σύμφωνα με τον ALPHA.

Παράλληλα, γιος ενός από τα πέντε θύματα της τραγωδίας, ανέφερε: «Οι καταθέσεις που έχουν δοθεί στις αρχές δείχνουν ότι γνώριζαν τα πάντα. Αυτή θεωρώ είναι η ευθύνη των ήδη κατηγορουμένων. Αλλά ευθύνη έχουν και οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς που υποτίθεται έχουν στην αρμοδιότητες τους να ελέγχουν για το αν οι εκθέσεις που λαμβάνουν είναι σωστές. οι αυτοψίες ήταν εικονικές από ότι αντιλαμβανόμαστε».

«Το βλέπω ως εσκεμμένη εγκληματική παράλειψη διότι είναι γνωστός ο κίνδυνος σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά για κάποιο λόγο που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε με τη λογική συνέβησαν όλα αυτά τα χρόνια με τον τρόπο που συνέβησαν και είχαμε αυτό ως αποτέλεσμα, το οποίο ήταν και τραγικό. Όλοι όσοι εμπλέκονται και έχουν βάλει την υπογραφή τους θα λογοδοτήσουν», κατέληξε.

Επιπλέον, γιος μιας από τις πέντε γυναίκες που έχασε τη ζωή της στο εργοστάσιο ζητά την τιμωρία του ιδιοκτήτη αλλά και όσων ευθύνονται για την τραγωδία. «Τις ανατίναξαν… γνώριζαν για όλα αυτά… η διοίκηση του εργοστασίου όλες οι πράξεις που έκαναν είναι ο ορισμός του κακουργήματος.», είπε στον ANT1.

«Δεν υπάρχει αμέλεια πλέον εδώ πέρα. Εδώ υπήρχε εξειδικευμένη γνώση, με ιδιοκτήτη που φημίζεται ότι γνωρίζει από μηχανολογικά, από πατέντες. Υπήρχε και ενημέρωση από μηχανικό, δόθηκε μια προσφορά, ήταν υπαρκτό το πρόβλημα. Γνώριζαν επί μήνες, αλλά για να μη σταματήσει η παραγωγή, δούλευαν και έμπαιναν εκατοντάδες ζωές καθημερινά σε κίνδυνο. Αυτός ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης είναι δημόσιος κίνδυνος.», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας και τους αποδόθηκαν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.