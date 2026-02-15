Βιολάντα: Η ισχύς της έκρηξης ήταν σαν 185 κιλά TNT - Απολογείται την Τρίτη ο ιδιοκτήτης

Τα νέα ευρήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) στο εργοστάσιο της Βιολάντα που οδήγησαν στη νέα σύλληψη του ιδιοκτήτη έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων σε ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, ο επιχειρηματίας κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη αφού ζήτησε προθεσμία.

Τα ευρήματα της ΔΑΕΕ και τα σενάρια για την τραγωδία

Η έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα, που οδήγησε στον θάνατο 5 εργαζόμενες, προκάλεσε πολλά ερωτηματικά σχετικά με την ασφάλεια και τα μέτρα που είχαν ληφθεί από τη διοίκηση. Από το προανακριτικό υλικό εντοπίστηκαν λάθη και παραλείψεις στην εγκατάσταση υποδομών παροχής αερίου.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η συμπληρωματική δικογραφία που συνέταξαν οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ βασίζεται σε καταθέσεις ειδικών και εργαζομένων, σύμφωνα με τις οποίες η έντονη οσμή προπανίου είχε γίνει αντιληπτή ήδη από τον Ιούνιο αλλά δεν ελέγχθηκε διεξοδικά. Παρά τις επισημάνσεις και την αυτοψία ιδιώτη τεχνικού, το πρόβλημα φέρεται να μην αποκαταστάθηκε, εξαιτίας οικονομικής διαφωνίας με την ιδιοκτησία.

Πληροφορίες που μετέδωσε την EΡΤ αναφέρουν ότι στο υπόγειο εντοπίστηκε διαβρωμένος σωλήνας, τοποθετημένος –κατά παράβαση της νομοθεσίας– απευθείας στο έδαφος. Η φθορά αποδίδεται σε λιπάσματα από γειτονικές καλλιέργειες, γεγονός που οδήγησε σε διαρροή προπανίου και στη μετατροπή του χώρου σε παγίδα θανάτου. Η ανάφλεξη, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, προκλήθηκε από σπινθήρα αντλίας νερού, ενώ η ισχύς της έκρηξης εκτιμάται ότι αντιστοιχούσε σε περίπου 185 κιλά TNT, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο των πέντε γυναικών.

Τα έξι σημεία που οδήγησαν στην έρευνα

Ως πρώτο σημείο αναφέρονται οι καταθέσεις 15 υπαλλήλων της μονάδας, οι οποίοι αποκάλυψαν πως είχαν ήδη προειδοποιήσει για τη μοιραία διαρροή προπανίου.

Δεύτερον, η μη έγκριση ενός κονδυλίου που προοριζόταν για την επισκευή των σωληνώσεων μεταφοράς των καυσίμων, για το οποίο είχε αιτηθεί επίσημα εμπειρογνώμονας που είχε διαπιστώσει το πρόβλημα.

Ως τρίτο σημείο αναφέρονται οι ίδιες οι κατασκευαστικές αστοχίες στις σωληνώσεις, οι οποίες λανθασμένα ήταν υπογειοποιημένες, χωρίς θωρακίσεις και με προβληματικές συνδέσεις, κατασκευασμένες το 2008, χωρίς να φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχων.

Τέταρτον, το ευρύτερα προβληματικό δίκτυο των δεξαμενών προπανίου, που εκτιμήθηκε ως προβληματικό, ενώ ως πέμπτο σημείο αναφέρεται πως οι υπεύθυνοι της μονάδας, είχαν αποκρύψει πως μέρες πριν την έκρηξη, είχαν ζητήσει από τον προαναφερθέντα τεχνικό να εξετάσει τμήμα του εργοστασίου λόγω ύποπτων οσμών.

Τέλος, έγγραφο με εικονικές αυτοψίες στο εργοστάσιο από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Τρικάλων, από τις 19 Σεπτεμβρίου του 2011, που υποστηρίζει πως η μονάδα δεν κατέγραφε κατασκευαστικές αστοχίες.