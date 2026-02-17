Στον ανακριτή Τρικάλων οδηγείται ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» - Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες

Ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα, Τρίτη 17/2, ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», προκειμένου να απολογηθεί και να καταθέσει απολογητικό υπόμνημα για την υπόθεση της φονικής έκρηξης.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για την έκρηξη και την πυρκαγιά που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε γυναίκες στο εργοστάσιο της επιχείρησης «Βιολάντα», οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Τα νέα στοιχεία της έρευνας

Ο επιχειρηματίας, μετά τη σύλληψή του, μεταφέρθηκε αρχικά στο κτήριο της Πυροσβεστικής και στη συνέχεια στα δικαστήρια, όπου ενημερώθηκε για τις νέες κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει τα στελέχη της ΔΑΕΕ φέρεται να στηρίζουν την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου ως προς τα αίτια της έκρηξης, κάνοντας λόγο για υπογειοποίηση σωληνώσεων, δεξαμενές που δεν είχαν καταγραφεί και δεν περιλαμβάνονταν στο τοπογραφικό διάγραμμα της επιχείρησης από το 2007 έως σήμερα.

Πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις - Τι είπε στον FLASH στέλεχος της Ασφαλιστικής

«Είναι νωρίς ακόμη να αποφανθούν για την πληρωμή των αποζημιώσεων οι ασφαλιστικές», δήλωσε στον FLASH ανώτερο στέλεχος από ασφαλιστική που ήταν μέσα στην κοινοπραξία που κάλυπτε το εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Θα αργήσει αρκετά η διαδικασία αποζημίωσης της «Βιολάντα» και των θυμάτων της καθώς οι 4 ασφαλιστικές που έχουν ασφαλίσει την βιομηχανία και η ασφαλιστική που έχει την αστική ευθύνη (θα αποζημιώσει τα 5 θύματα) περιμένουν κατ’ αρχήν τη γνωμάτευση της Πυροσβεστικής.

Αυτή θα δείξει σε μεγάλο βαθμό εάν θα προχωρήσει η διαδικασία αποζημίωσης για τις ζημιές αλλά, κυρίως, για τα θύματα. Όπως μας ανέφεραν στελέχη από τις ασφαλιστικές, αφ’ ενός δεν υπάρχει στα χέρια τους η έκθεση της Πυροσβεστικής αλλά και από την στιγμή που η υπόθεση με την αλλαγή του κατηγορητηρίου πάει προς την δικαιοσύνη, οι ασφαλιστικές είναι υποχρεωμένες να συμπληρώσουν τον φάκελο με τα αποτελέσματα, τις αιρέσεις και αντιρρήσεις των πραγματογνωμόνων, τις τεχνικές επισημάνσεις και τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα είναι χρονοβόρος και το συντομότερο διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να πληρωθούν κάποιες αποζημιώσεις είναι το 6μηνο.

Aπαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να μην πληρωθούν αποζημιώσεις, διευκρίνισαν ότι αφ’ ενός θα διαφοροποιηθούν οι αποζημιώσεις για τις βιομηχανικές ζημιές και στις αποζημιώσεις για τα θύματα και αφ’ ετέρου θα περιμένουν την γνωμάτευση της Πυροσβεστικής αλλά και τις νομικές αιτιάσεις της επιχείρησης.

Σταμάτησε η λειτουργία και του δεύτερου εργοστασίου του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»

Προσωρινή παύση λειτουργίας ανακοινώθηκε και για το δεύτερο εργοστάσιο συμφερόντων του Κωνσταντίνου Τζωρτζιώτη, ιδιοκτήτη της «Βιολάντα». Η συγκεκριμένη μονάδα, που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρικάλων – Λάρισας, λειτουργεί υπό διαφορετική επωνυμία και παράγει προϊόντα όπως «υγιεινά σνακ και μπισκότα» με το brand «Vitafree». Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει συνολικά τρία εργοστάσια, με μεγαλύτερο εκείνο της «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε η τραγωδία με πέντε νεκρές εργαζόμενες.