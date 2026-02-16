«Βιολάντα»: Πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις - Τι είπε στον FLASH στέλεχος της Ασφαλιστικής

«Είναι νωρίς ακόμη να αποφανθούν για την πληρωμή των αποζημιώσεων οι ασφαλιστικές», δήλωσε στον FLASH ανώτερο στέλεχος από ασφαλιστική που ήταν μέσα στην κοινοπραξία που κάλυπτε το εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Θα αργήσει αρκετά η διαδικασία αποζημίωσης της «Βιολάντα» και των θυμάτων της καθώς οι 4 ασφαλιστικές που έχουν ασφαλίσει την βιομηχανία και η ασφαλιστική που έχει την αστική ευθύνη (θα αποζημιώσει τα 5 θύματα) περιμένουν κατ’ αρχήν τη γνωμάτευση της Πυροσβεστικής.

Αυτή θα δείξει σε μεγάλο βαθμό εάν θα προχωρήσει η διαδικασία αποζημίωσης για τις ζημιές αλλά, κυρίως, για τα θύματα. Όπως μας ανέφεραν στελέχη από τις ασφαλιστικές, αφ’ ενός δεν υπάρχει στα χέρια τους η έκθεση της Πυροσβεστικής αλλά και από την στιγμή που η υπόθεση με την αλλαγή του κατηγορητηρίου πάει προς την δικαιοσύνη, οι ασφαλιστικές είναι υποχρεωμένες να συμπληρώσουν τον φάκελο με τα αποτελέσματα, τις αιρέσεις και αντιρρήσεις των πραγματογνωμόνων, τις τεχνικές επισημάνσεις και τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα είναι χρονοβόρος και το συντομότερο διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να πληρωθούν κάποιες αποζημιώσεις είναι το 6μηνο.

Aπαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να μην πληρωθούν αποζημιώσεις, διευκρίνισαν ότι αφ’ ενός θα διαφοροποιηθούν οι αποζημιώσεις για τις βιομηχανικές ζημιές και στις αποζημιώσεις για τα θύματα και αφ’ ετέρου θα περιμένουν την γνωμάτευση της Πυροσβεστικής αλλά και τις νομικές αιτιάσεις της επιχείρησης.