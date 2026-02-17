«Βιολάντα»: «Δάκρυα προκαλούσε η έντονη οσμή» - Λουκέτο και σε δεύτερο εργοστάσιο -Έλεγχοι σε τρίτο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην έρευνα που ακολούθησε τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα». Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, σφραγίστηκε και δεύτερο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, στη Φαρκαδόνα ενώ και ένα τρίτο, στο Μακροχώρι Τρικάλων, έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας ζήτησε και πήρε προθεσμία από τον Ανακριτή για να απολογηθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου. Στόχος των δικηγόρων του, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να μεταθέσουν την ευθύνη σε όσους υπέγραψαν τα τοπογραφικά διαγράμματα και σε όσους έκαναν αυτοψίες και έργα και οι οποίοι δεν εντόπισαν τη διαρροή.

Την ίδια ώρα, στο δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα», με την επωνυμία Vitafree, στο 12ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρικάλων – Λάρισας, εντοπίστηκε ύποπτη διαρροή στις δεξαμενές με την υπόθεση να αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου, αναζητώντας τις μελέτες για τις δεξαμενές, καθώς και την άδεια και την έκθεση πυρασφάλειας.

Τα έγγραφα δεν προσκομίστηκαν αμέσως, με αποτέλεσμα να δοθεί προθεσμία 24 ωρών στην ιδιοκτησία για την κατάθεσή τους στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Ωστόσο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν κατατέθηκαν κι έτσι συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή και αποφάσισε τη σφράγιση του εργοστασίου μέχρι νεωτέρας.



Στο μεταξύ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η επιχείρηση φέρεται να άνοιξε ένα σκάμμα το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Φεβρουαρίου, μπροστά από εκεί που βρίσκονται οι δεξαμενές. Το γεγονός καταγγέλθηκε από πολίτη στην αστυνομία.

Σοβαρές καταγγελίες εργαζομένων

Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες των εργαζομένων για την αποπνικτική ατμόσφαιρα που επικρατούσε στη «Βιολάντα». Όπως αναφέρουν, το τελευταίο δεκαπενθήμερο η οσμή στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου ήταν τόσο έντονη που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες.



Υπήρξε ενημέρωση προς τη διοίκηση της επιχείρησης από τους υπευθύνους των βαρδιών όλου του 24ωρου. Υπεύθυνοι βαρδιών άκουσαν ότι πρέπει να ρίξουν κάποια ουσία στην αποχέτευση από όπου προερχόταν η μυρωδιά.

