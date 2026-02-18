Βιολάντα: Στο «μικροσκόπιο» παραλείψεις και στα υπόλοιπα εργοστάσια - Απολογείται ο ιδιοκτήτης

Στο επίκεντρο των ερευνών των δικαστικών Αρχών και του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται πλέον και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», στο πλαίσιο της διερεύνησης για ενδεχόμενες παραλείψεις και παρατυπίες στα μέτρα ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης απολογείται εκ νέου σήμερα Τετάρτη (18/2) για τη φονική έκρηξη που αποδίδεται σε διαρροή προπανίου και στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Έλεγχοι σε όλες τις μονάδες του ομίλου

Κλιμάκια της Πυροσβεστικής εξετάζουν συνολικά τις τρεις εγκαταστάσεις του ομίλου, αναζητώντας τυχόν τεχνικές αστοχίες ή ελλείψεις. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσο τηρούνταν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και ποια σημεία παρουσίαζαν αποκλίσεις.

Στο εργοστάσιο Vitafree, που επίσης ανήκει στον ίδιο όμιλο, αποφασίστηκε αναστολή λειτουργίας, καθώς -σύμφωνα με τους ελέγχους- δεν πληρούνταν βασικές προδιαγραφές ασφάλειας. Παρότι η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι η παύση λειτουργίας σχετιζόταν με τεχνικές εργασίες, η Περιφέρεια διευκρίνισε ότι η αναστολή είχε ήδη δρομολογηθεί μετά από διαπιστωμένες παρατυπίες, κατόπιν ελέγχου που προηγήθηκε.

Υπό εξέταση και τρίτη εγκατάσταση

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται και τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας στη Λάρισα, για το οποίο εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο ανάκλησης άδειας λειτουργίας. Αν και η μονάδα δεν χρησιμοποιεί δεξαμενές αερίου αλλά ηλεκτρικό ρεύμα, οι Αρχές εντόπισαν ασυμφωνίες στη μελέτη πυρασφάλειας.

Ειδικότερα, δεν φέρεται να καταγράφεται υπόγεια αποθήκη επιφάνειας 300-400 τ.μ., η οποία –σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία– δεν εμφανίζεται ούτε στα πολεοδομικά σχέδια. Στον συγκεκριμένο χώρο, όπως εξετάζεται, δεν είχαν εγκατασταθεί τα προβλεπόμενα συστήματα πυρασφάλειας.

Παράλληλα, ερευνάται εάν υπήρχαν και εκεί πρόχειρες ή μη πιστοποιημένες σωληνώσεις, απουσία ανιχνευτών διαρροής ή άλλα τεχνικά κενά, αντίστοιχα με όσα έχουν εντοπιστεί στην εγκατάσταση των Τρικάλων.

Ζητήματα πιστοποίησης δεξαμενών

Έγγραφα που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία φέρονται να δείχνουν ότι οι δεξαμενές προπανίου στο εργοστάσιο των Τρικάλων λειτουργούσαν χωρίς ενεργή πιστοποίηση για μεγάλο διάστημα. Η τελευταία άδεια φέρεται να είχε λήξει τον Νοέμβριο του 2023, χωρίς να έχει ακολουθήσει νέος έλεγχος.

Συνολικά καταγράφονται πέντε δεξαμενές προπανίου: δύο συνδέονται άμεσα με το σημείο εκκίνησης της διαρροής, άλλες δύο δεν είχαν δηλωθεί εμφανώς, ενώ μία χαρακτηρίζεται «αδήλωτη», καθώς δεν έχει ακόμη εντοπιστεί από τις Αρχές.

Επιπλέον, σε άλλη εγκατάσταση εξετάζεται η επέκταση κτιριακών χώρων χωρίς αντίστοιχη επικαιροποίηση της μελέτης πυρασφάλειας, η οποία φέρεται να κάλυπτε μόνο μέρος των εγκαταστάσεων.

Νέα βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης

Στο μεταξύ, νέα βίντεο-ντοκουμέντα από τη νύχτα της τραγωδίας καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης. Σε ένα από τα πλάνα διακρίνεται ο φύλακας του εργοστασίου να πραγματοποιεί περιπολία κοντά στις δεξαμενές προπανίου λίγα δευτερόλεπτα πριν την ανάφλεξη.

Το χρονόμετρο δείχνει 04:01:54 όταν σημειώνεται η ισχυρή έκρηξη, με το ωστικό κύμα να τον εκτοξεύει στο έδαφος. Αφού συνήλθε, ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, παρά την κατάσταση σοκ στην οποία βρισκόταν.

Ο ίδιος κατέθεσε ότι κατά την περιπολία του άκουσε διαδοχικούς κρότους πριν από την έκρηξη, περιγράφοντας το ωστικό κύμα ως ιδιαίτερα ισχυρό.

Προειδοποιήσεις εργαζομένων για οσμή αερίου

Μαρτυρίες εργαζομένων ενισχύουν το σενάριο προϋπάρχουσας διαρροής. Όπως αναφέρουν, επί μήνες γινόταν λόγος για έντονη μυρωδιά που παρέπεμπε σε υγραέριο.

Σε μία χαρακτηριστική κατάθεση, εργαζόμενος περιγράφει ότι είχε επισημάνει τη μυρωδιά σε προϊστάμενο βάρδιας, λαμβάνοντας την απάντηση ότι πιθανότατα επρόκειτο για αναθυμιάσεις από εξοπλισμό πλύσης. Το ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε συζητηθεί και με άλλα στελέχη, χωρίς να υπάρξει –όπως υποστηρίζει– ουσιαστική τεχνική διερεύνηση.

Οι έρευνες των ανακριτικών Αρχών συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα –τεχνικό, διοικητικό και ποινικό– προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος ευθυνών για την τραγωδία.