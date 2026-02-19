«Βιολάντα»: Στις φυλακές ο ιδιοκτήτης – Η άμυνα της «άγνοιας» και το βαρύ κατηγορητήριο

Στο σωφρονιστικό κατάστημα των Τρικάλων οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, μετά τη μαραθώνια απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Η απόφαση για την προφυλάκισή του έρχεται ως επιστέγασμα της δικαστικής διερεύνησης για την πολύνεκρη έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου 2026, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες και συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία διήρκησε σχεδόν πέντε ώρες, ο επιχειρηματίας ακολούθησε μια σκληρή υπερασπιστική γραμμή, δηλώνοντας πλήρη άγνοια για τα τεχνικά αίτια που οδήγησαν στην καταστροφή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης υποστήριξε ότι ο ρόλος του περιοριζόταν στη διοίκηση μιας επιχείρησης με τεράστιο κύκλο εργασιών και ότι δεν διέθετε τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επιβλέπει ζητήματα ασφαλείας ή κακοτεχνίες στις υποδομές.

«Είχα εμπιστοσύνη στους συνεργάτες μου», φέρεται να δήλωσε, κατονομάζοντας μηχανολόγους, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους ως τους καθ’ ύλην αρμόδιους για την τήρηση των πρωτοκόλλων. Μάλιστα, φιλικό του πρόσωπο ανέφερε νωρίτερα στα μέσα ενημέρωσης πως ο ιδιοκτήτης είχε δώσει «λευκή επιταγή» στους τεχνικούς του συμβούλους για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της μονάδας.

Τα ερωτήματα που έμειναν αναπάντητα

Παρά την προσπάθεια του κατηγορουμένου να εμφανιστεί συγκλονισμένος σημειώνοντας μάλιστα πως στον συγκεκριμένο χώρο έπαιζαν συχνά τα παιδιά του οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν την ανακρίτρια. Το επίμονο ερώτημα για το αν γνώριζε τη διαρροή προπανίου πριν από την έκρηξη φαίνεται πως υπήρξε καθοριστικό. Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως η πληροφορία για την οσμή αερίου έφτασε στα αυτιά του «πολύ αργά», γεγονός που έρχεται σε σύγκρουση με τα ευρήματα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Κατά την ανάκριση προβλήθηκαν βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας, με τον επιχειρηματία να εμμένει στη θέση ότι δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει τους επιστήμονες συνεργάτες του. Ωστόσο, η εισαγγελική λειτουργός διέκρινε κενά στις απαντήσεις του, θεωρώντας ότι η ευθύνη του ιδιοκτήτη δεν μπορεί να εκχωρηθεί πλήρως, ειδικά όταν διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές.

Το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο

Η προφυλάκιση του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη βασίστηκε σε ένα εξαιρετικά βαρύ και αναβαθμισμένο κατηγορητήριο. Ο επιχειρηματίας πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Παρά τη δέσμευσή του ότι θα στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων «μέχρι τέλους», η δικαιοσύνη έκρινε πως η βαρύτητα των αμελειών και ο κίνδυνος που δημιουργήθηκε από τη μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας επιβάλλουν την προσωρινή του κράτηση. Η υπόθεση εισέρχεται πλέον σε μια νέα, κρίσιμη φάση, με τις πραγματογνωμοσύνες να αναμένονται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες της διαρροής που μετέτρεψε το εργοστάσιο σε ερείπια.

Τα όσα υποστήριξε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων στην ανακρίτρια έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα υποστήριξαν οι τεχνικοί του εργοστασίου, στους οποιούς ο ιδιοκτήτης επέρριψε τις ευθύνες.

Ο υδραυλικός που είχε εμπλακεί την τοποθέτηση των σωληνώσεων από όπου γινόταν συστηματική διαρροή προπανίου ανέφερε στις Αρχές πως είχε λάβει εντολή να λέει στους εργαζόμενους πως αυτή η έντονη οσμή που προβλημάτιζε προερχόταν από τους βόθρους.

Σοβαρές καταγγελίες εργαζομένων

Σε προειδοποιήσεις και καταγγελίες για την αποπνικτική ατμόσφαιρα που επικρατούσε στη «Βιολάντα» είχαν προχωρήσει και οι εργαζόμενοι στο μοιραίο εργοστάσιο. Όπως ανέφεραν, το τελευταίο δεκαπενθήμερο η οσμή στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου ήταν τόσο έντονη που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες.



Υπήρξε ενημέρωση προς τη διοίκηση της επιχείρησης από τους υπευθύνους των βαρδιών όλου του 24ωρου. Υπεύθυνοι βαρδιών άκουσαν ότι πρέπει να ρίξουν κάποια ουσία στην αποχέτευση από όπου προερχόταν η μυρωδιά.