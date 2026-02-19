«Έχει χτυπήσει κόκκινο»: Η στιγμή που μηχανικός βρίσκει τη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο Βιολάντα

Άφωνος έμεινε ένας μηχανολόγος εταιρείας από τη Λάρισα, που κλήθηκε από την ΔΑΕΕ να ελέγξει τη διαρροή προπανίου στις σωληνώσεις της εγκατάστασης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» .

Τη στιγμή που πραγματοποίησε μέτρηση διαπίστωσε ότι υπήρχε εκτεταμένη διαρροή στο σημείο που έσκαψαν για να βρουν το σημείο-μηδέν από το οποίο ξεκίνησε η διαρροή.

Το βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή με τον μηχανικό να ακούγεται να λέει «2000 BPM. Έχει χτυπήσει κόκκινο».

Όπως τονίζουν οι ειδικοί, η εκτεταμένη διαρροή θα μπορούσε να διαπιστωθεί με ένα απλό μηχάνημα το μέσο κόστος του οποίοι δεν ξεπερνά τα 100€. Όπως είχαν επισημάνει εργαζόμενοι στο εργοστάσιο το τελευταίο διάστημα η έντονη μυρωδιά στον χώρο ήταν τόσο έντονη που δημιουργούσε προβληματισμό.

Προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Υπενθυμίζεται ότι, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου κρίθηκε προφυλακιστέος την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου μετά τη μαραθώνια απολογία του που διήρκησε τουλάχιστον πέντε ώρες. Όπως αναφέρεται, ο ίδιος δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα για το γεγονός ότι δεν γνώριζε για τη διαρροή με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στις φυλακές Τρικάλων έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Τα ερωτήματα που έμειναν αναπάντητα

Παρά την προσπάθεια του κατηγορουμένου να εμφανιστεί συγκλονισμένος σημειώνοντας μάλιστα πως στον συγκεκριμένο χώρο έπαιζαν συχνά τα παιδιά του οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν την ανακρίτρια. Το επίμονο ερώτημα για το αν γνώριζε τη διαρροή προπανίου πριν από την έκρηξη φαίνεται πως υπήρξε καθοριστικό. Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως η πληροφορία για την οσμή αερίου έφτασε στα αυτιά του «πολύ αργά», γεγονός που έρχεται σε σύγκρουση με τα ευρήματα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Κατά την ανάκριση προβλήθηκαν βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας, με τον επιχειρηματία να εμμένει στη θέση ότι δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει τους επιστήμονες συνεργάτες του. Ωστόσο, η εισαγγελική λειτουργός διέκρινε κενά στις απαντήσεις του, θεωρώντας ότι η ευθύνη του ιδιοκτήτη δεν μπορεί να εκχωρηθεί πλήρως, ειδικά όταν διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές.