Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» - Η μαραθώνια απολογία και το αποκαλυπτικό πόρισμα

Προφυλακιστέος κρίθηκε, έπειτα από σχεδόν πέντε ώρες απολογίας, ο 52χρονος ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, για τη φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο η κατηγορία σε βάρος του αναβαθμίστηκε, κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρίκαλα, από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Το βράδυ της Τετάρτης (18/2), Ανακριτής και Εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Τρικάλων.

Φωτό: ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/INTIME

«Στον ίδιο χώρο έπαιζαν και τα παιδιά μου»

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου που βρέθηκε από το πρωί στον 5ο όροφο του δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, απάντησε σχετικά με τις καταθέσεις που του έδειξαν Ανακριτής και Εισαγγελέας, του έδειξαν βίντεο και φωτογραφίες και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ φέρεται να δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη, να είπε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και να τόνισε ότι τον ίδιο χώρο πολλές φορές τον επισκέπτονταν και έπαιζαν ακόμη και τα παιδιά του.

Η επίμαχη ηλεκτροβάνα

Το πόρισμα της αρμόδιας υπηρεσίας της Πυροσβεστικής που τέθηκε στη διάθεση των δικαστικών Αρχών είναι αποκαλυπτικό. Στο πόρισμα που συνέταξαν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αναφέρεται η ύπαρξη αποσυνδεδεμένης ηλεκτροβάνας στο σημείο που οι «ένοχες» σωληνώσεις στις οποίες εντοπίστηκε η διαρροή, έβγαιναν από το έδαφος και έμπαιναν στο κτίριο 2.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των αρμοδίων:

- Οι συντονισμένες ενέργειες εκσκαφής που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 5-2-2026, κατέδειξαν την ύπαρξη υπογείου δικτύου σωληνώσεων που συνέδεε δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου χωρητικότητας 5.000 λίτρων με τον ισόγειο χώρο του κτιρίου 2, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από την έκρηξη και την επακόλουθη πυρκαγιά της 26-01-2026.

- Με τη χρήση αερίου αζώτου και χρωματισμένων δεικτών διαπιστώθηκε η ύπαρξη σημείων διάτρησης επί του εν λόγω δικτύου.

- Κατά τη διάρκεια των εργασιών εκσκαφής έγινε αντιληπτή οσμή υγραερίου.

- Το άνοιγμα των οπών στο έδαφος τεκμηρίωσε την πορεία διαρροής του αερίου μέχρι το υπόγειο του κτιρίου 2 της επιχείρησης. Η συσσώρευση του αερίου στον χώρο αυτόν δικαιολογεί πλήρως την προκληθείσα έκρηξη.

- Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. διαθέτει ασφάλιση πυρός, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 13702652 Ασφαλιστήριο κατά Κινδύνου Περιουσίας, όπως απεστάλη με το από 10-02-2026 email στην Υπηρεσία μας.

- Δεν εντοπίστηκαν συστήματα καταιονισμού ύδατος στον χώρο των υπέργειων δεξαμενών.

- Από την πλειονότητα των εργαζομένων της πτέρυγας Β προκύπτει ότι υπήρχε επανειλημμένη και παροδική αντίληψη οσμής, περιγραφόμενη είτε ως οσμή υγραερίου/γκαζιού είτε ως δυσάρεστη οσμή, κυρίως στους χώρους των τουαλετών και της λάντζας.

- Η οσμή αυτή είχε γίνει αντιληπτή ήδη πριν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων ή και μήνες πριν το συμβάν. Δεν ήταν συνεχής, εμφανιζόταν κατά διαστήματα, και είχε αναφερθεί σε υπεύθυνους βάρδιας, οι οποίοι ενημέρωσαν τους προϊσταμένους. Παρά ταύτα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η οσμή εξακολουθούσε να γίνεται αντιληπτή, χωρίς να έχει κατασταλεί οριστικά ή να έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα. Υπήρχαν, ωστόσο, ισχυρισμοί από στελέχη του εργοστασίου ότι η οσμή προερχόταν από άλλο σημείο ή κάποια παρεμφερή πηγή.

- Το καλώδιο της ηλεκτροβάνας που βρισκόταν σε κλάδο του δικτύου ήταν αποσυνδεδεμένο και κρεμόταν, εμφανιζόμενο εξωτερικά από το υπέδαφος. Ο ρόλος της ηλεκτροβάνας είναι να διακόπτει την παροχή του αερίου όταν ανιχνευθεί διαρροή. Συνάγεται ότι ακόμη και αν υπήρχαν ανιχνευτές εντός του κτιρίου, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθώς η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη.



Δείτε τμήμα από τα συμπεράσματα του πορίσματος:

Γιος θύματος: «Κάποια στιγμή τα μάτια τους θα συναντηθούν με τα δικά μας»

Στον απόηχο της χθεσινής συγκέντρωσης των εργαζομένων, ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα, μίας από τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους το μοιραίο βράδυ, έδωσε τη δική του απάντηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία μετέφερε το STAR

Στην ανάρτησή του, ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα αναφέρει:

«Εγώ ξέρω ότι η μητέρα μου Αγάπη Μπουνόβα, η Έλενα Κατσαρού, η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, η Βούλα Μπουκουβάλα και η Αναστασία Νάσιου έχουν τιναχτεί στον αέρα ενώ εργάζονταν βραδυνή βάρδια μέσα στο εργοστάσιο.

Ξέρω ότι από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων.

Ξέρω τα στοιχεία που έχουν βγει στο φως από τόσες διαφορετικές πηγές με τόσος διαφορετικούς τρόπους. Πυροσβεστική, μάρτυρες, εμπειρογνώμονες, εργαζόμενες.

Ξέρω ότι έγινε αναβάθμιση της κατηγορίας και πλέον μιλάμε για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο. Ξέρω ότι πια μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες. Ξέρω ότι έκλεισε κι άλλο εργοστάσιο του συγκεκριμένου γιατί σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, ‘κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας».

Ξέρω κι έχω δει βίντεο για το πώς αντιμετώπιζε η συγκεκριμένη εργοδοσία τους συνδικαλιστές και με τι όρους κι απειλές εξασφάλιζε ότι οι εργαζόμενοι θα συμπεριφέρονταν όπως ήθελε αυτή.

Ξέρω ότι ο τόπος είναι μικρός και τα μάτια τους κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων. Των ορφανών, των χήρων, των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα περάσουν μπροστά από τους τάφους των συναδέλφων τους που θα μπορούσε να είναι κι ο δικός τους».