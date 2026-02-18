«Βιολάντα»: Τι λέει γιος θύματος σε όσους συμπαραστέκονται στον ιδιοκτήτη- «Ο τόπος είναι μικρός...»

Ενώπιον της δικαιοσύνης βρέθηκε χθες Τρίτη (17/2) ο ιδιοκτήτης της εταιρείας «Βιολάντα», προκειμένου να απολογηθεί για τις κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει σχετικά με την έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 5 εργατριών.

Την ώρα της απολογίας του Κωνσταντίνου Τζωρτζιώτη, αίσθηση προκάλεσε η συγκέντρωση συμπαράστασης στον κατηγορούμενο που οργανώθηκε από εργαζόμενους της «Βιολάντα» έξω από τα Δικαστήρια Τρικάλων. Με πανό που έγραφε «Η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείται» δεκάδες εργαζόμενοι της επιχείρησης εξέφρασαν την συμπαράστασή τους στον ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Μάλιστα, κυκλοφόρησε και ανακοίνωση που φέρεται να υπογράφεται από 256 εργαζόμενους της επιχείρησης, στην οποία αναφέρεται: «Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές». Σε άλλο σημείο τονίζεται: «Θεωρούμε καθήκον μας να πούμε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία. Παραμένουμε ενωμένοι και συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια».

Απολογείται και σήμερα ο ιδιοκτήτης - Νέα συγκέντρωση συμπαράστασης

Απολογείται ξανά σήμερα Τετάρτη (18/2) στον ανακριτή Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο οποίος προσήχθη από το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων. Οι δικηγόροι χθες πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν το απολογητικό υπόμνημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο εργοστάσιο της επιχείρησης που βρίσκεται στον Πετρόπορο, σφραγίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία, ενώ αυτή την ώρα έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων φέρεται να υπάρχουν ξανά συγκεντρωμένοι για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Γιος θύματος: «Κάποια στιγμή τα μάτια τους θα συναντηθούν με τα δικά μας»

Στον απόηχο της χθεσινής συγκέντρωσης των εργαζομένων, ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα, μίας από τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους το μοιραίο βράδυ, έδωσε τη δική του απάντηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία μετέφερε το STAR

Στην ανάρτησή του, ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα αναφέρει:

«Εγώ ξέρω ότι η μητέρα μου Αγάπη Μπουνόβα, η Έλενα Κατσαρού, η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, η Βούλα Μπουκουβάλα και η Αναστασία Νάσιου έχουν τιναχτεί στον αέρα ενώ εργάζονταν βραδυνή βάρδια μέσα στο εργοστάσιο.

Ξέρω ότι από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων.

Ξέρω τα στοιχεία που έχουν βγει στο φως από τόσες διαφορετικές πηγές με τόσος διαφορετικούς τρόπους. Πυροσβεστική, μάρτυρες, εμπειρογνώμονες, εργαζόμενες.

Ξέρω ότι έγινε αναβάθμιση της κατηγορίας και πλέον μιλάμε για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο. Ξέρω ότι πια μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες. Ξέρω ότι έκλεισε κι άλλο εργοστάσιο του συγκεκριμένου γιατί σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, ‘κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας».

Ξέρω κι έχω δει βίντεο για το πώς αντιμετώπιζε η συγκεκριμένη εργοδοσία τους συνδικαλιστές και με τι όρους κι απειλές εξασφάλιζε ότι οι εργαζόμενοι θα συμπεριφέρονταν όπως ήθελε αυτή.

Ξέρω ότι ο τόπος είναι μικρός και τα μάτια τους κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων. Των ορφανών, των χήρων, των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα περάσουν μπροστά από τους τάφους των συναδέλφων τους που θα μπορούσε να είναι κι ο δικός τους».