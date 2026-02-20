Βιολάντα: Στο «κάδρο» νέοι ύποπτοι - Οι καταθέσεις που διαψεύδουν τον ιδιοκτήτη

Την πρώτη του νύχτα στις φυλακές Τρικάλων πέρασε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα»», ενώ οι αρχές διευρύνουν τον κύκλο των ερευνών για τη φονική έκρηξη σε νέα πρόσωπα. Παρά τη γραμμή της «τεχνικής άγνοιας» που ακολούθησε στο 21σέλιδο υπόμνημά του, οι καταθέσεις των μηχανικών δημιουργούν κλοιό ευθυνών, με την υπεράσπιση να ετοιμάζει ήδη αίτημα αποφυλάκισης.

Στη Β’ πτέρυγα των φυλακών Τρικάλων, σε κελί με ακόμη τρεις κρατούμενους, βρίσκεται από χθες ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας. Μετά τη μαραθώνια απολογία του και την ομόφωνη απόφαση για προφυλάκιση, ο κατηγορούμενος δέχθηκε την πρώτη επίσκεψη από τον συνήγορό του, ενώ σήμερα αναμένονται στο επισκεπτήριο συγγενικά του πρόσωπα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νομική του ομάδα ετοιμάζει ήδη έφεση κατά της απόφασης προσωρινής κράτησης, επιδιώκοντας την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους.

Το υπόμνημα των 21 σελίδων και η άμυνα της «άγνοιας»

Στο υπόμνημα που κατέθεσε, ο επιχειρηματίας επιχείρησε να αποσυνδέσει το όνομά του από κάθε τεχνική επίβλεψη. «Είμαι ένας απόφοιτος λυκείου και όχι μηχανικός», φέρεται να υποστήριξε, τονίζοντας ότι η ενασχόλησή του ήταν καθαρά διοικητική.

Περιγράφοντας την καταστροφή της μονάδας (ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ) ως ένα «προσωπικό δράμα», υπογράμμισε ότι στον χώρο εργάζονταν μέλη της οικογένειάς του και έπαιζε το οκτάχρονο παιδί του, θέλοντας να καταδείξει ότι δεν γνώριζε για την επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων. Η ευθύνη, σύμφωνα με τον ίδιο, βαραίνει αποκλειστικά τους μηχανολόγους και τους μηχανικούς που υπέγραφαν τις μελέτες και επέβλεπαν τις εργασίες.

Οι μαρτυρίες των μηχανικών που ανατρέπουν τους ισχυρισμούς

Ωστόσο, οι καταθέσεις των μελετητών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία φαίνεται να «καίνε» τον ιδιοκτήτη, καθώς παρουσιάζουν μια εικόνα απόκρυψης κρίσιμων στοιχείων.

Ο Πολιτικός μηχανικός κατέθεσε ότι οι δύο υπέργειες δεξαμενές στο πίσω μέρος του εργοστασίου ήταν πλήρως λειτουργικές και τροφοδοτούσαν τους φούρνους του κτηρίου όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Από την δική του πλευρά ο Ηλεκτρολόγος μηχανικός στη δική του κατάθεση που είναι ακόμη πιο επιβαρυντική, ανέφερε πως δεν αποτύπωσε τις δεξαμενές στη μελέτη του, επειδή από την πλευρά της επιχείρησης του είχαν δηλώσει ότι ήταν ανενεργές.

Οι αντιφάσεις αυτές οδηγούν τις αρχές στη διεύρυνση των ερευνών. Στο «κάδρο» μπαίνουν πλέον και νέα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου των υποδομών, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος έδωσε την εντολή να παρουσιαστούν οι δεξαμενές ως εκτός λειτουργίας, ενώ συνέχιζαν να τροφοδοτούν τη μονάδα παραγωγής.