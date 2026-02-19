Βιολάντα: Κανονικά λειτουργεί το εργοστάσιο Λάρισας - Έφεση στην προφυλάκιση καταθέτει ο ιδιοκτήτης

Σε κανονική παραγωγική διαδικασία παραμένει το εργοστάσιο της «Βιολάντα» στη Λάρισα, το οποίο είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών μετά τη φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις των Τρικάλων και το σφράγισμα του εργοστασίου στη Φαρκαδόνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, την περασμένη Τρίτη έγιναν έλεγχοι από κλιμάκια της Πυροσβεστικής, δίχως να έχει επιβεβαιωθεί ή διαπιστωθεί κάποιο θέμα ως προς τους κανόνες ασφαλείας του εργοστασίου.

Έφεση καταθέτει ο ιδιοκτήτης

Παράλληλα, την πρόθεσή του να προσφύγει κατά της απόφασης ανακριτή και εισαγγελέα, ασκώντας έφεση, που οδήγησε στην προφυλάκιση του εντολέα του, με την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου για τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου, γνωστοποίησε ο συνήγορος υπεράσπισης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη μεταφερθεί στις φυλακές Τρικάλων, έπειτα από πολύωρη απολογία ενώπιον των δικαστικών αρχών για την πολύνεκρη έκρηξη στο εργοστάσιο. Κατά πληροφορίες, φέρεται να απέδωσε ευθύνες στους αρμόδιους επιστήμονες και τεχνικούς που είχαν εγκρίνει τις σχετικές άδειες, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ενημερώθηκε με σημαντική καθυστέρηση για το ζήτημα της έντονης οσμής.

Δηλώνει άγνοια για τον κίνδυνο

Σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό Τρικάλων «Ζυγός», ο δικηγόρος του υποστήριξε πως δεν προκύπτει κανένας δόλος από την πλευρά του εντολέα του. Όπως ανέφερε, καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε συντετριμμένος από το τραγικό αποτέλεσμα της έκρηξης, επιμένοντας ότι δεν είχε γνώση ούτε για πιθανό κίνδυνο έκρηξης, ούτε για διαρροή προπανίου ή διάβρωση υπόγειου αγωγού.

Σύμφωνα με τον συνήγορο, ο εργοστασιάρχης φέρεται να τόνισε πως ζητήματα τεχνικής φύσεως, όπως οι εγκαταστάσεις και οι έλεγχοι, αποτελούν αντικείμενο ευθύνης μηχανολόγων, αρχιτεκτόνων, ηλεκτρολόγων και υδραυλικών μηχανικών, χωρίς ο ίδιος να έχει ενημερωθεί αναλυτικά.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, ήταν εκείνη που εισηγήθηκε πρώτη την προφυλάκισή του, πρόταση με την οποία συμφώνησε και ο ανακριτής, οδηγώντας στην κράτησή του το βράδυ της Τετάρτης (18/02).

Η υπεράσπιση αναμένεται να καταθέσει έφεση κατά της προσωρινής κράτησης μόλις λάβει στα χέρια της το σύνολο των πορισμάτων των πραγματογνωμοσυνών, ζητώντας την αποφυλάκισή του.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κρίνονται ιδιαίτερα επιβαρυντικά, καθώς φέρεται να προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος είχε ενημερωθεί για την ύπαρξη έντονης οσμής πριν από την έκρηξη, κάτι που ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται, υποστηρίζοντας ότι σχετική πληροφόρηση έλαβε μόλις τις τελευταίες ημέρες πριν από το τραγικό συμβάν.