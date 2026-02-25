Παπαστεργίου για την απολογία του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»: Σοκαρίστηκα από την ευθεία βολή

Την ανάγκη θεσμικών παρεμβάσεων για την τεχνητή νοημοσύνη, την προστασία της δημοκρατίας από την παραπληροφόρηση και την επιτάχυνση κρίσιμων ψηφιακών έργων ανέδειξε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε για την υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», απαντώντας σε δημοσίευμα που αφορά παλαιότερη επαγγελματική του δραστηριότητα.

«Ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός»

Αναφερόμενος στην επιχείρηση Βιολάντα, ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε ότι από το 2000 έως το 2013 δραστηριοποιούνταν ως ελεύθερος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος μηχανικός και πως η τελευταία του υπογραφή σε άδεια λειτουργίας χρονολογείται το 2011.

Όπως εξήγησε, επρόκειτο για τμήμα κτιρίου που είχε κατασκευαστεί σε δύο φάσεις, ενώ υπογράμμισε ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη και δεν επιθυμεί να επεκταθεί περαιτέρω.

Ωστόσο, σχολιάζοντας την απολογία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σοκαρίστηκα από την ευθεία βολή», προσθέτοντας πάντως ότι δεν τον «κακίζει», καθώς όπως είπε «τον αντιλαμβάνεται απόλυτα».

Τεχνητή νοημοσύνη: «Ο άνθρωπος δίπλα στην τεχνολογία»

Με αφορμή περιστατικό σε πανεπιστήμιο, όπου φοιτητές φέρεται να χρησιμοποίησαν εργαλεία ΑΙ για εργασίες, ο υπουργός σημείωσε ότι το ζήτημα συζητήθηκε και σε διεθνή σύνοδο στην Ινδία, με στόχο η τεχνητή νοημοσύνη να τεθεί «σε πιο ανθρώπινη βάση».

Επισήμανε τον κίνδυνο διασποράς ψευδών βίντεο με πολιτικά πρόσωπα και τόνισε ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες «μπορούν τεχνικά να εντοπίζουν νωρίτερα τέτοιο περιεχόμενο», χωρίς όμως αυτό να γίνεται πάντα έγκαιρα. Υπογράμμισε την ανάγκη μεγαλύτερης ευθύνης από τις πλατφόρμες και ενός πιο σαφούς ευρωπαϊκού πλαισίου.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη παρέμβαση ΑΙ σε εκλογικές διαδικασίες, απάντησε ότι το ζήτημα αφορά συνολικά τη διαμόρφωση της δημόσιας σφαίρας και της ειδησεογραφίας.

Ψηφιακά έργα: Νοσοκομεία και ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός αναφέρθηκε σε έργα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενοποίηση των ψηφιακών συστημάτων στα νοσοκομεία, με στόχο την κεντρική εικόνα για προμήθειες, προσωπικό και δαπάνες.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στους ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με διασταύρωση κτηματολογικών δεδομένων, διασύνδεση με την ΑΑΔΕ και αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων και τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο καλλιεργειών και αποζημιώσεων. Όπως τόνισε, οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν ελέγχους που θα απαιτούσαν εξαιρετικά μεγάλο χρόνο με αποκλειστικά ανθρώπινη διαδικασία.

Οπτικές ίνες και 5G: «Η Ελλάδα καλπάζει»

Ο κ. Παπαστεργίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ευρυζωνικότητα. Όπως ανέφερε, το 2019 η διείσδυση οπτικής ίνας ήταν μόλις 0,6%, ενώ σήμερα πάνω από το 60% των σπιτιών και επιχειρήσεων έχει τεχνική δυνατότητα σύνδεσης.

Επιπλέον:

Το 2025 υλοποιήθηκαν vouchers ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ για στήριξη συνδέσεων.



Η Ελλάδα έχει ανέβει περίπου 25 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη κινητών δικτύων.



Στο «καθαρό 5G» κατατάσσεται τέταρτη παγκοσμίως, σύμφωνα με μέτρηση που επικαλέστηκε.

Για τις τιμές του internet, σημείωσε ότι οι πραγματικές χρεώσεις, μετά από προσφορές και πακέτα, είναι χαμηλότερες μεσοσταθμικά από τις ονομαστικές.

Προσωπικός αριθμός: «Απλοποίηση, όχι παρακολούθηση»

Απαντώντας σε ανησυχίες πολιτών για τον προσωπικό αριθμό, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι το σχετικό email είναι ενημερωτικό και ότι ο αριθμός έχει ήδη αποδοθεί.

Από το 2026, όπως είπε, θα ξεκινήσει η σταδιακή χρήση του ως μοναδικού αριθμού διεκπεραίωσης υποθέσεων, στο πλαίσιο της απλοποίησης διαδικασιών και της ενοποίησης κρατικών μητρώων.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο ζήτημα των social media και των ανηλίκων, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που έθεσαν θέμα περιορισμών, με σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.