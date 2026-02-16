Βιολάντα: Πάνω από 50 καταθέσεις στη δικογραφία - Μαρτυρίες πως μύριζε αέριο από τον Ιούνιο

Στο κρατητήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων παραμένει από το βράδυ του Σαββάτου (14/2) ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Τρίτης (17/2) ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί.

Η σύλληψη του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη πραγματοποιήθηκε μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βαθμό κακουργήματος, εξέλιξη που προέκυψε ύστερα από νέα στοιχεία τα οποία ενσωματώθηκαν στη δικογραφία. Οι Αρχές ερευνούν πλέον σε βάθος τις συνθήκες ασφάλειας της εγκατάστασης, καθώς καταθέσεις εργαζομένων κάνουν λόγο για έντονη και επίμονη οσμή αερίου που είχε επισημανθεί μήνες πριν από το δυστύχημα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο δικηγόρος οικογενειών των θυμάτων, Χρήστος Πατούνας, ανέφερε ότι η ποινική δίωξη αφορά αδίκημα που, λόγω των θανάτων που προκλήθηκαν, επισύρει βαρύτατες ποινές, ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Από την πλευρά της υπεράσπισης εξετάζεται το ενδεχόμενο να ζητηθεί νέα προθεσμία για την απολογία, έως και 48 ωρών, κάτι που θα μπορούσε να μεταθέσει τη διαδικασία για αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Εκτεταμένη δικογραφία και τεχνικά ευρήματα

Ο φάκελος της υπόθεσης, που διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, περιλαμβάνει περισσότερες από 50 μαρτυρικές καταθέσεις, πορίσματα πραγματογνωμόνων, καθώς και φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό. Τα στοιχεία αυτά συνέβαλαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Κατά τις έρευνες στον χώρο του εργοστασίου, εντοπίστηκαν ίχνη προπανίου σε πολλαπλά σημεία εκσκαφών. Οι ενδείξεις παραπέμπουν σε πιθανή διαρροή μεγάλης διάρκειας, η οποία εκτιμάται ότι ενδέχεται να υφίστατο ακόμη και έναν χρόνο πριν από την έκρηξη.

Μαρτυρίες εργαζομένων

Καταθέσεις εργαζομένων αναφέρουν ότι η μυρωδιά προπανίου είχε γίνει αντιληπτή ήδη από τον Ιούνιο. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, η οσμή δεν υποχώρησε ποτέ, ενώ – όπως επισημαίνουν – δεν πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές παρεμβάσεις παρά τις αναφορές προς τη διοίκηση.

Εργαζόμενες περιέγραψαν ότι δεν υπήρξε καμία τεχνική εργασία αποκατάστασης πριν από το συμβάν, ενώ άλλες τόνισαν πως αγνοούσαν ακόμη και την ύπαρξη υπόγειων εγκαταστάσεων στον χώρο.

Τεχνικές παρεμβάσεις που δεν υλοποιήθηκαν

Οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου φέρεται να είχαν πιστοποιηθεί ως λειτουργικές το 2024. Ωστόσο, για το δίκτυο σωληνώσεων – που βάσει κανονισμών απαιτεί περιοδικούς ελέγχους – δεν προκύπτει ότι είχαν γίνει οι προβλεπόμενες επιθεωρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν κατατεθεί προσφορές τεχνικών συμβούλων για αντικατάσταση σωληνώσεων, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 35.000 ευρώ και αναγκαία διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου για μία εβδομάδα. Οι εργασίες αυτές δεν προχώρησαν.

Κατά την αυτοψία εντοπίστηκε υπόγειος σωλήνας τοποθετημένος απευθείας στο έδαφος, χωρίς επαρκή προστασία, ο οποίος έφερε σημάδια διάβρωσης. Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο συσσώρευσης αερίου στον χώρο, με πιθανή πυροδότηση από σπινθήρα τη στιγμή που εργαζόμενη άνοιξε παροχή ζεστού νερού.

Έρευνα για άδειες και μέτρα ασφαλείας

Η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται πλέον και στις αρχικές μελέτες εγκατάστασης, καθώς και στις άδειες λειτουργίας, με έμφαση στις αποστάσεις ασφαλείας και στις προδιαγραφές τοποθέτησης δεξαμενών και σωληνώσεων. Παρότι υπήρχε πιστοποίηση λειτουργίας, εξετάζεται κατά πόσο τηρούνταν πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές.

Παράλληλα, αναμένονται τα πορίσματα του Πολυτεχνείου και του Γενικού Χημείου του Κράτους, ενώ ο χώρος του εργοστασίου παραμένει αποκλεισμένος.

Ελλείψεις σε κρίσιμα συστήματα

Φωτογραφικό υλικό που έχει ενταχθεί στη δικογραφία φέρεται να καταγράφει κενά στα συστήματα ασφαλείας. Ειδικότερα, η βάνα διακοπής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με σύστημα ανίχνευσης διαρροής ούτε τοποθετημένη στο κεντρικό δίκτυο.

Επιπλέον, εντοπίστηκε οξειδωμένος σωλήνας παροχής αερίου κοντά σε ηλεκτρική εγκατάσταση, χωρίς την προβλεπόμενη μονωτική επένδυση. Οι ανακριτικές Αρχές εξετάζουν όλα τα τεχνικά δεδομένα σε συνδυασμό με την επικείμενη απολογία του κατηγορουμένου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.