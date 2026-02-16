Συναγερμός στην Πορταριά: Εργαζόμενοι σε βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής ανέφεραν οσμή αερίου

Συναγερμός σήμανε πριν λίγο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, έπειτα από πληροφορία για πιθανή διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής, λίγο πριν την είσοδο της Πορταριάς, στον δρόμο προς το Κατηχώρι.

Η Υπηρεσία ενημερώθηκε περίπου στις 14:30, όταν εργαζόμενοι στον χώρο εντόπισαν οσμή υγραερίου και, ενεργώντας άμεσα, επικοινώνησαν με την Πυροσβεστική. Για προληπτικούς λόγους, εκκενώθηκε αμέσως το κτήριο, σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα υδροφόρα οχήματα και τρία βοηθητικά, ενώ οι πυροσβέστες παραμένουν σε επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο. Στον εξωτερικό χώρο της εγκατάστασης βρίσκεται δεξαμενή υγραερίου, η οποία καταβρέχεται προληπτικά για να μειωθεί ο κίνδυνος. Παράλληλα, πραγματοποιούνται έλεγχοι με ειδικούς ανιχνευτές για να διαπιστωθεί αν υπάρχει διαρροή και να αξιολογηθεί με ακρίβεια η κατάσταση.