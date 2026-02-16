Εντοπίστηκε εγκαίρως διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία στην Πορταριά - Κλείνει προληπτικά η επιχείρηση

Κλειστή θα παραμείνει για τις επόμενες μέρες η βιοτεχνία γλυκών στην Πορταριά, στον δρόμο προς το Κατηχώρι, μετά τον εντοπισμό διαρροής υγραερίου σε εξωτερική δεξαμενή, σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr. Η επιχείρηση θα παραμείνει κλειστή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η διαρροή.

Η πρώτη αναφορά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου έγινε νωρίς το μεσημέρι, όταν εργαζόμενοι αντέδρασαν στην έντονη οσμή που παρέπεμπε σε υγραέριο, σπεύδοντας να ενημερώσουν το κέντρο. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Βόλου.

Από την πρώτη στιγμή η βιοτεχνία εκκενώθηκε και οι περίπου 20 εργαζόμενοι, άνδρες και γυναίκες, απομακρύνθηκαν προληπτικά. Στο σημείο έσπευσαν αρχικά τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με δέκα άνδρες, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν άλλα δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες.

Στην περιοχή παραμένουν περιπολικά για τον αποκλεισμό του χώρου, ενώ κλήθηκε και μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τρεις διασώστες. Επιπλέον, στον χώρο βρίσκεται πιστοποιημένος τεχνικός για τη διακοπή της παροχής αερίου, ενώ ο έλεγχος πυρασφάλειας πραγματοποιείται από τριμελές κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν και το βράδυ, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκθεση που θα συνταχθεί. Το πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ μέχρι τότε η επιχείρηση θα παραμείνει κλειστή.