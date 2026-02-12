Νέα αυτοψία στη Βιολάντα: Ερευνάται αν υπήρχαν άλλες «κρυφές» δεξαμενές αερίου

Νέα αυτοψία στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» έκαναν την Πέμπτη (12/2) οι ερευνητές της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα στελέχη της Πυροσβεστικής αναζητούσαν στοιχεία για τυχόν άλλες «κρυφές» δεξαμενές αερίου, που δεν είχαν αποτυπωθεί ποτέ σε μελέτες μηχανικών.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, η αξία των τιμολόγιων της επιχείρησης για αέριο καύσιμο είναι της τάξεως του ενός εκατομμυρίου ευρώ το χρόνο. Ερευνούν λοιπόν, αν το ποσό αυτό συμβαδίζει με την παραγωγή της μπισκοτοβιομηχανίας, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1.



Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ήδη και αξιολογείται η προσφορά που είχε ζητήσει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου από μηχανολόγο μηχανικό, προκειμένου να αντικαταστήσει το σύνολο των εγκαταστάσεων προπανίου. Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο καθώς, αυτό είχε συμβεί το περασμένο καλοκαίρι, δηλαδή λίγους μήνες πριν τη φονική έκρηξη.

Νέες καταθέσεις για τις δεξαμενές προπανίου

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι τόνοι εγγράφων που κατασχέθηκαν από το μοιραίο εργοστάσιο, με στόχο να συμπληρωθεί το παζλ της τραγωδίας και να αποδοθούν ευθύνες για την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έφτασε το βράδυ της Τετάρτης στα Τρίκαλα, ενώ σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου αναμένονται νέες καταθέσεις, κυρίως τεχνικού χαρακτήρα, προκειμένου να φωτιστούν όλα τα «σκοτεινά» σημεία της υπόθεσης.

Μηχανολόγοι, τεχνικοί εγκαταστάσεων και εκπρόσωποι εταιρειών που είχαν πιστοποιήσει την ορθή λειτουργία των δεξαμενών προπανίου και των σωληνώσεων καλούνται να δώσουν εξηγήσεις τις επόμενες ώρες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας φέρονται να εντοπίστηκαν παραλείψεις και παρατυπίες τόσο στις εγκαταστάσεις των δεξαμενών όσο και στα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, τα οποία θα έπρεπε να έχουν εντοπίσει εγκαίρως τη διαρροή προπανίου που οδήγησε στην καταστροφική έκρηξη.

Την ίδια ώρα, ενώ ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» υπέδειξε συγκεκριμένο μηχανολόγο ως υπεύθυνο για την εγκατάσταση των δύο υπέργειων δεξαμενών και του δικτύου σωληνώσεων, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη και όχι στα Τρίκαλα. Οι Αρχές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στους εμπλεκόμενους επαγγελματίες, έπειτα από τη μελέτη των πέντε τόμων εγγράφων που κατασχέθηκαν από την επιχείρηση, σε μια προσπάθεια να αποσαφηνιστεί ποιος είχε την ευθύνη για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις.