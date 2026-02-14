Βιολάντα: Η Εισαγγελία αναβάθμισε το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία από αμέλεια

Στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου προχώρησε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στη βιομηχανία «Βιολάντα».

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, κατόπιν της αξιολόγησης των νέων στοιχείων που προέκυψαν από την προανάκριση, η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας αναβαθμίζεται από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Αντίστοιχα αυστηρότερη αντιμετώπιση υιοθετείται και για τα αδικήματα της έκρηξης και του εμπρησμού, ενώ παραμένει η κατηγορία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Η εισαγγελική λειτουργός κατέληξε στην απόφαση αυτή, καθώς το προανακριτικό υλικό φέρεται να αποτυπώνει σοβαρές παραλείψεις και παραβιάσεις της νομοθεσίας σε πολλά επίπεδα. Μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι υπόγειες σωληνώσεις λειτουργούσαν χωρίς τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, ενώ υπέργειες δεξαμενές είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλες ήδη από το 2019.

Παράλληλα, βρίσκονταν σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη από τα όρια της επιχείρησης, κατά παράβαση των κανονισμών, χωρίς να έχει γίνει καμία διόρθωση. Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι οι δεξαμενές δεν εμφανίζονταν σε επίσημα τοπογραφικά διαγράμματα.

Οι εξελίξεις αυτές δεν περιορίζονται στους τρεις που κλήθηκαν αρχικά από τη δικαιοσύνη αλλά αναμένεται να διευρυνθεί ο κύκλος των εμπλεκομένων.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών και άλλοι εμπλεκόμενοι

Σημειώνεται πως πλέον, στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν και πρόσωπα που υπέγραψαν μελέτες και εγκρίσεις από το 2007, όταν ξεκίνησε η εγκατάσταση των υποδομών, έως και τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς ερευνάται τι προβλεπόταν, και τι ενδεχομένως έλειπε, από τις σχετικές μελέτες.

Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν παράλληλα και το εάν υπήρξαν παραλείψεις ή σοβαρές ευθύνες που συνέβαλαν στη λειτουργία της εγκατάστασης υπό συνθήκες που αποδείχθηκαν μοιραίες.