Νέες αποκαλύψεις για τη Βιολάντα: Οι έξι λόγοι που οδήγησαν στη νέα σύλληψη του ιδιοκτήτη

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι επιμέρους λόγοι για τους οποίους η εισαγγελέας αποφάσισε την εκ νέου σύλληψη και κράτηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της Βιολάντα, που λειτουργούσε ουσιαστικά ως «παγίδα θανάτου» για τις πέντε εργαζόμενες.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του MEGA, έξι ήταν τα σημεία που ανέδειξε η έρευνα των Αρχών για τη διαχείριση της μονάδας από τον ιδιοκτήτη και άλλους υπευθύνους, που επηρέασαν τη συγκεκριμένη απόφαση.

Ως πρώτο σημείο αναφέρονται οι καταθέσεις 15 υπαλλήλων της μονάδας, οι οποίοι αποκάλυψαν πως είχαν ήδη προειδοποιήσει για τη μοιραία διαρροή προπανίου.

Δεύτερον, η μη έγκριση ενός κονδυλίου που προοριζόταν για την επισκευή των σωληνώσεων μεταφοράς των καυσίμων, για το οποίο είχε αιτηθεί επίσημα εμπειρογνώμονας που είχε διαπιστώσει το πρόβλημα.

Ως τρίτο σημείο αναφέρονται οι ίδιες οι κατασκευαστικές αστοχίες στις σωληνώσεις, οι οποίες λανθασμένα ήταν υπογειοποιημένες, χωρίς θωρακίσεις και με προβληματικές συνδέσεις, κατασκευασμένες το 2008, χωρίς να φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχων.

Τέταρτον, το ευρύτερα προβληματικό δίκτυο των δεξαμενών προπανίου, που εκτιμήθηκε ως προβληματικό, ενώ ως πέμπτο σημείο αναφέρεται πως οι υπεύθυνοι της μονάδας, είχαν αποκρύψει πως μέρες πριν την έκρηξη, είχαν ζητήσει από τον προαναφερθέντα τεχνικό να εξετάσει τμήμα του εργοστασίου λόγω ύποπτων οσμών.

Τέλος, έγγραφο με εικονικές αυτοψίες στο εργοστάσιο από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Τρικάλων, από τις 19 Σεπτεμβρίου του 2011, που υποστηρίζει πως η μονάδα δεν κατέγραφε κατασκευαστικές αστοχίες.

Το χρονικό της σύλληψης

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης συνελήφθη λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, καθώς η εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, μετά την αξιολόγηση των νέων στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την ΔΑΕΕ, αναβάθμισε το κατηγορητήριο.

Με βάση τα νέα στοιχεία από την έρευνα της ΔΑΕΕ για την έκρηξη και πυρκαγιά που οδήγησε στον τραγικό θάνατο των πέντε γυναικών στο εργοστάσιο της επιχείρησης «Βιολάντα», οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο επιχειρηματίας μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στο κτήριο της Πυροσβεστικής και μετέπειτα στα δικαστήρια, όπου και απολογήθηκε για τις νέες κατηγορίες που αντιμετωπίζει ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων. «Τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στοιχειοθετούν την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου για τον ίδιο σε ό, τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, την υπογειοποίηση των σωληνώσεων, τις δεξαμενές που δεν έχουν καταγραφεί και δεν έχουν μπει μέσα στο τοπογραφικό διάγραμμα από το 2007 μέχρι σήμερα και ειδικά», σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ.

Δεν απάντησε στις ερωτήσεις του ανακριτή

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του ο επιχειρηματίας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ενώ ο ίδιος εξερχόμενος από τα δικαστήρια αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση των δημοσιογράφων. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενος στην αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων, μέχρι να ετοιμάσει την απολογία του μαζί με τους δικηγόρους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο επιχειρηματίας δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις του ανακριτή και δεν έδωσε καμία εξήγηση όσον αφορά αυτά που καταγγέλλουν εργαζόμενοι αλλά και ιδιώτες, οι οποίοι είχαν κληθεί να κάνουν εργασίες -που δεν έγιναν- στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας και τους αποδόθηκαν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.