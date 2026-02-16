Σταμάτησε η λειτουργία και του δεύτερου εργοστασίου του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» - Η ανακοίνωση

Προσωρινή παύση λειτουργίας ανακοινώθηκε και για το δεύτερο εργοστάσιο συμφερόντων του Κωνσταντίνου Τζωρτζιώτη, ιδιοκτήτη της «Βιολάντα». Η συγκεκριμένη μονάδα, που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρικάλων – Λάρισας, λειτουργεί υπό διαφορετική επωνυμία και παράγει προϊόντα όπως «υγιεινά σνακ και μπισκότα» με το brand «Vitafree». Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει συνολικά τρία εργοστάσια, με μεγαλύτερο εκείνο της «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε η τραγωδία με πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Ο Κωνσταντίνος Τζωρτζιώτης συνελήφθη εκ νέου, καθώς το κατηγορητήριο σε βάρος του αναβαθμίστηκε και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, ενώ αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου.

Με σύντομη ανακοίνωσή της, η Vitafree γνωστοποίησε ότι από σήμερα (16/2/2026) η μονάδα «δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες», διευκρινίζοντας πως η επαναλειτουργία θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή τους.

Το εργοστάσιο της Vitafree ιδρύθηκε το 2016, ενώ στην ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνεται ακόμη μία μονάδα στο Μακρυχώρι Λάρισας, η οποία προβάλλεται ως «το μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα».