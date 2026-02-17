Σπάτα: Πώς κατάφερε η Αστυνομία να συλλάβει τον Μαυρίκη - Βρέθηκαν όπλα χωρίς άδεια στο σπίτι του

Χειροπέδες πέρασαν στον Χρήστο Μαυρίκη, γνωστό επιχειρηματία που τη δεκαετία του 1990 είχε εμπλακεί σε υπόθεση υποκλοπών του ΟΤΕ, μετά από περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκαν έξω από το σπίτι του στα Σπάτα.

Η Αστυνομία κλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου από κάτοικο της περιοχής, ο οποίος τους ενημέρωσε ότι ακούστηκαν δυο πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να σπεύσει κλιμάκιο να ελέγξει. Στη συνέχεια, ο δράστης ταμπουρώθηκε στο σπίτι του. Σημειώνεται ότι ο 75χρονος είχε πρόσφατα είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι για υπόθεση δωροδοκίας.

Ο Χρήστος Μαυρίκης (φωτο: Eurokinissi)

Το περιστατικό έληξε γύρω στα μεσάνυχτα όταν οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας βρήκαν τον άνδρα, έξω από το σπίτι του, σε παρακείμενο οικόπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα στο σπίτι του Χρήστου Μαυρίκη, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα και εντόπισαν τα παρακάτω όπλα (όλα χωρίς άδεια):

5 πιστόλια κρότου

1 πιστόλι φωτοβολίδων

2 αεροβόλα τυφέκια

Δείτε βίντεο του FLASH από τη στιγμή που εντοπίζεται, σε παρακείμενο οικόπεδο, με τους αστυνομικούς να του φωνάζουν να βγει και να σηκώσει τα χέρια του:

Η στιγμή που λήγει τ θρίλερ των Σπάτων. Αστυνομικοί εντοπίζουν τον Χρήστο Μαυρίκη. pic.twitter.com/bfhOoyY8Li — Flash.gr (@flashgrofficial) February 16, 2026

Φωτο: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr





Στο σημείο είχε σπεύσει διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ καθώς και ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Φωτο: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Η υπόθεση Μαυρίκη με τις υποκλοπές και οι δωροδοκίες

Όπως προαναφέραμε, ο 75χρονος συλληφθείς ήταν γνώριμος των Αρχών κυρίως για την εμπλοκή του στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών του 1989. Τότε, ως υπάλληλος του ΟΤΕ είχε κατηγορηθεί για τοποθέτηση κοριών στα ΚΑΦΑΟ του οργανισμού προκειμένου να μπορέσει να παρακολουθεί συνομιλίες υψηλών πολιτικών προσώπων. Μεταξύ των ατόμων που φέρεται να παρακολουθούσε ήταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Η αποκάλυψη είχε προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη, ενώ ο ίδιος είχε ομολογήσει τη συμμετοχή του σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Το 1997 καταδικάστηκε σε 12ετή ποινή φυλάκισης για απόπειρα δωροδοκίας της σημερινής προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα, όταν εκείνη υπηρετούσε στην ανάκριση. Η τότε υπόθεση αφορούσε λαθρεμπορία πετρελαίου.

Παρά τις καταδίκες του, ο Μαυρίκης συνέχισε τη δράση του στην παρανομία και τα τελευταία χρόνια, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη νέα κατηγορία για δωροδοκία δικαστή το 2025. Συγκεκριμένα, είχε καταγγελθεί από ανώτατο δικαστικό λειτουργό ότι προσπάθησε να τον δωροδοκήσει για την επίλυση επαγγελματικής υπόθεσης, με αντάλλαγμα χρηματικό ποσό.