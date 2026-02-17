Αναβλήθηκε για την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου η δίκη του Μαυρίκη - Παραμένει κρατούμενος

Αναβολή στη δίκη Μαυρίκη για την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου έδωσε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Ο κατηγορούμενος θα κρατηθεί και την Τρίτη.

Ο ίδιος στο δικαστήριο ζήτησε μεγαλύτερη αναβολή και να αφεθεί ελεύθερος, αίτημα που δεν έγινε δεκτό.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές του έχουν ασκήσει ποινική δίωξη για συνολικά έξι πλημμελήματα. Ειδικότερα, ο κ. Μαυρίκης κατηγορείται για οπλοκατοχή, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, άσκοπους πυροβολισμούς, απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή συσκευής εκτόξευσης φωτοβολίδων.

Συνελήφθη σε χωράφι δίπλα στο σπίτι του

Ο Χρήστος Μαυρίκης συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου ύστερα από κλήση γείτονα ο οποίος κατήγγειλε ότι ακούστηκαν δυο πυροβολισμοί. Στο σημείο αμέσως έσπευσε κλιμάκιο να ελέγξει το περιστατικό. Στη συνέχεια, ο δράστης ταμπουρώθηκε στο σπίτι του. Σημειώνεται ότι ο 75χρονος είχε πρόσφατα τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι για υπόθεση δωροδοκίας

Η ένταση έληξε κοντά στα μεσάνυχτα με την αστυνομία να συλλαμβάνει τελικά τον Χρήστο Μαυρίκη σε οικόπεδο δίπλα στο σπίτι του, ενώ κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του βρέθηκαν πιστόλια κρότου, φωτοβολίδων και αεροβόλα όπλα.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα στο σπίτι του Χρήστου Μαυρίκη, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα και εντόπισαν τα παρακάτω όπλα (όλα χωρίς άδεια):

5 πιστόλια κρότου

1 πιστόλι φωτοβολίδων

2 αεροβόλα τυφέκια

Ο γνωστός επιχειρηματίας, που είχε συνδέσει το όνομά του με ταραγμένες εποχές στην πολιτική ζωή της χώρας κάποιες δεκαετίες πριν, προκάλεσε ξανά συναγερμό στις Αρχές.