Τέλος στο θρίλερ των Σπάτων: Βίντεο με τη στιγμή που αστυνομικοί εντοπίζουν τον Χρήστο Μαυρίκη

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από κλήση στην Αστυνομία για περιστατικό με πυροβολισμούς στα Σπάτα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά έως τώρα, ένας κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε την ΕΛΑΣ ότι ένας άνδρας πυροβόλησε στον αέρα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας που καταγγέλθηκε ότι πυροβόλησε στον αέρα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του φέρεται να είναι ο Χρήστος Μαυρίκης. Πρόκειται για πρόσωπο που στο παρελθόν έχει απασχολήσει τη Δικαιοσύνη για υπόθεση παρακολουθήσεων τη δεκαετία του 1990. Ο 75χρονος πρόσφατα είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι για υπόθεση δωροδοκίας.

Ο Χρήστος Μαυρίκης (φωτο: Eurokinissi)

Το περιστατικό έληξε γύρω στα μεσάνυχτα όταν -σύμφωνα με πληροφορίες- οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας βρήκαν τον άνδρα, έξω από το σπίτι του, σε παρακείμενο οικόπεδο.

Δείτε βίντεο του FLASH από τη στιγμή που εντοπίζεται, σε παρακείμενο οικόπεδο, με τους αστυνομικούς να του φωνάζουν να βγει και να σηκώσει τα χέρια του:

Η στιγμή που λήγει τ θρίλερ των Σπάτων. Αστυνομικοί εντοπίζουν τον Χρήστο Μαυρίκη. pic.twitter.com/bfhOoyY8Li — Flash.gr (@flashgrofficial) February 16, 2026

Φωτο: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Ειδικότερα, ο συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές το απόγευμα της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026 και συγκεκριμένα στις 18:40, όταν ενημερώθηκαν ότι ένας άνδρας πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα έξω από το σπίτι του στην οδό Ήμερου Πεύκου στα Σπάτα και στη συνέχεια κλείστηκε μέσα σε αυτό.



Στο σημείο είχε σπεύσει διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ καθώς και ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.