Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται ο Βούλγαρος βαρυποινίτης - Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

Περισσότερο από μιάμιση ώρα παρέμεινε στο γραφείο του εισαγγελέα της Λαμίας ο Βούλγαρος βαρυποινίτης που εμπλέκεται στη δολοφονία που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2026 στις φυλακές Δομοκού. Ο κατηγορούμενος βρέθηκε λίγο μετά τις 19.00 ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λαμίας, ο οποίος του απήγγειλε τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και την κατηγορία της οπλοχρησίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του δράστη, Αθανάσιο Τάρτη, ο εντολέας του ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, την ερχόμενη Παρασκευή στις 10:00 το πρωί.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, σε δηλώσεις του, διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν έχει ακόμη λάβει γνώση της δικογραφίας, την οποία, όπως είπε, θα παραλάβει το πρωί της Τρίτης (17/02), επισημαίνοντας παράλληλα ότι «αυτά που γνωρίζω σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά, είναι όσα μου έχει μεταφέρει ο εντολέας μου».



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Τάρτης στο ζήτημα της παρουσίας τρίτων προσώπων κατά τη διάρκεια του περιστατικού, επιβεβαιώνοντας ότι τη στιγμή της αιματηρής συμπλοκής δεν βρισκόταν στον χώρο ο Αλκέτ Ριζάι. Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του μετά την έξοδό του από τα δικαστήρια της Λαμίας, «στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν παρών ο Αλκέτ Ριζάι. Μπορεί να είχε πάει νωρίτερα και να είχε αποχωρήσει, αλλά τη στιγμή του περιστατικού δεν ήταν εκεί». Με τη δήλωση αυτή, καθίσταται σαφές ότι, κατά την εξέλιξη του επεισοδίου στο αρχιφυλακείο των Φυλακών Δομοκού, παρόντες ήταν αποκλειστικά το θύμα, ο κατηγορούμενος και ο αρχιφύλακας.

Τι συνέβη στο αρχιφυλακείο

Ο συνήγορος του δράστη, Αθανάσιος Τάρτης, περιγράφοντας όσα ο εντολέας του ανέφερε για τα πραγματικά περιστατικά, σημείωσε πως «μου είπε ότι το θύμα μπήκε μέσα στο αρχειοφυλακείο, έβγαλε το όπλο, καθύβρισε και απείλησε τον αρχιφύλακα ότι θα τον σκοτώσει. Ο εντολέας μου μπήκε μπροστά και του είπε: "Τι είναι αυτά που κάνεις;". Εκείνος γύρισε το όπλο αρχικά προς τον δικό μου εντολέα και στη συνέχεια ξανά προς τον αρχιφύλακα, απειλώντας ότι θα τον σκοτώσει. Εκείνη τη στιγμή, ο εντολέας μου του έπιασε το χέρι, του τράβηξε το όπλο, τραβήχτηκε προς τα πίσω και πυροβόλησε». Παράλληλα, είπε πως «αναγκάστηκε να το κάνει για να μπορέσει να σώσει, τόσο τον αρχιφύλακα, όσο και τον ίδιο του τον εαυτό…».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον λόγο που ο εντολέας του βρέθηκε στο γραφείο του αρχιφύλακα, ο κ. Τάρτης ανέφερε ότι «είχε πάει γιατί ήθελε να συζητήσει ένα θέμα που αφορούσε τη μεταγωγή του την ερχόμενη Τετάρτη, στον Άρειο Πάγο για υπόθεσή του».

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά τον λόγο παρουσίας του θύματος στον ίδιο χώρο, και μάλιστα οπλισμένου, ο συνήγορος υπεράσπισης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, δηλώνοντας: «Δεν γνωρίζω ούτε πώς πήγε, ούτε γνωρίζω την πορεία του όπλου. Γνωρίζω όμως ότι, σύμφωνα με τον εντολέα μου, υπήρχε θέμα επειδή ο αρχιφύλακας είχε ζητήσει μεταγωγή του από τις φυλακές Δομοκού. Τώρα, αν αυτό είναι αληθές ή όχι, δεν το γνωρίζω».

Σε σχέση με τους πυροβολισμούς, ο κ. Τάρτης υπογράμμισε ότι «υπάρχουν τρεις σφαίρες. Οι δύο κατέληξαν στο κεφάλι του θύματος και μία ακόμη που δεν κατέληξε κάπου», συμπληρώνοντας πως «οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου». Παράλληλα, τόνισε ότι «ο εντολέας μου φέρει τραύματα στα χέρια, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπήρξε πάλη πριν το συγκεκριμένο περιστατικό», προσθέτοντας ότι θα ζητηθεί «να εξεταστεί από ιατροδικαστή».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο συνήγορος υπεράσπισης επανέλαβε ότι παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα ως προς την είσοδο και την πορεία του όπλου στον χώρο, λέγοντας πως «το πώς πέρασε το όπλο στον χώρο και τι είχε στο μυαλό του ο άλλος εμπλεκόμενος, είναι κάτι που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είμαι βέβαιος, πάντως, ότι ο εντολέας μου δεν είχε όπλο, δεν είχε καμία διάθεση να προκαλέσει επεισόδιο και δεν ήταν εκείνος που προκάλεσε το συμβάν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ