Συναγερμός στις Φυλακές Δομοκού: Ισοβίτης σκότωσε συγκρατούμενό του

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου στη φυλακή του Δομοκού, μετά τη δολοφονία ενός Έλληνα ισοβίτη ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να σκοτώσει αρχιφύλακα του καταστήματος κράτησης.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ισοβίτης κινήθηκε προς τον χώρο που βρίσκονταν ο αρχιφύλακας μαζί με δύο άλλους σκληρούς ποινικούς -έναν Βούλγαρο επίσης ισοβίτη για τη δολοφονία του Γιάννη Μακρή στη Βούλα και του διαβόητου Αλκέτ Ριζάι- και συζητούσαν.



Ο Έλληνας ισοβίτης φέρεται να έβγαλε ένα περίστροφο και να επιχείρησε να σκοτώσει τον αρχιφύλακα του καταστήματος κράτησης, με τον Βούλγαρο βαρυποινίτη να του ορμάει, να στρέφει το όπλο προς το μέρος του και τελικά να τον σκοτώνει. Πρόκειται για ισχυρισμός που θα εξεταστεί διεξοδικά από τις Αρχές.