Dana Eden: Αυτή είναι η Ισραηλινή παραγωγός που βρέθηκε νεκρή - Αυτοκτονία «βλέπει» η ΕΛΑΣ

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος της Ισραηλινής παραγωγού Dana Eden η οποία εντοπίστηκε νεκρή την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε εδώ και 10 ημέρες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της Αστυνομίας, η γυναίκα φέρεται να κρεμάστηκε με την ζώνη από το μπουρνούζι της. Γύρω από το σώμα της έχουν βρεθεί χάπια.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι κάποια σημάδια στο σώμα της, αρχικά, ανησύχησαν τους αστυνομικούς ωστόσο στη συνέχεια κατέληξαν ότι πρόκειται για αυτοχειρία.

Όπως δήλωσε ο αδελφός της, ο οποίος είναι εκείνος που την βρήκε και ειδοποίησε τις Αρχές, η γυναίκα έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα.

Γνωστή παραγωγός στο Ισραήλ

Το θύμα ήταν διάσημη παραγωγός σήριαλ, μεταξύ των οποίων ορισμένα τα οποία έχουν κάνει τεράστια επιτυχία στη χώρα της με τίτλο Lehatzil et Chayot HaBar (2018) και Magpie (2019).

Ωστόσο, αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον και την οδήγησε ακόμη και στα βραβεία Emmy ήταν η σειρά Tehran (2020) η οποία ακολουθεί μια Ισραηλινή πράκτορα της Μοσάντ, ιρανικής και εβραϊκής καταγωγής, στην πρώτη της αποστολή στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, που είναι επίσης ο τόπος γέννησής της.

Η δεύτερη σεζόν, με τη συμμετοχή της Glenn Close, κυκλοφόρησε στις 6 Μαΐου 2022. Η τρίτη σεζόν, στην οποία προστέθηκε στο καστ ο Hugh Laurie, κυκλοφόρησε στις 9 Δεκεμβρίου 2024 στο Kan 11 και στις 9 Ιανουαρίου 2026 στο Apple TV. Η σειρά έχει επίσης λάβει έγκριση για τέταρτη σεζόν.

Η Ισραηλινή παραγωγός Dana Eden που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας / Reuters

Γιατί συνέδεσαν την αυτοκτονία με τις σειρές

Πάντως εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αμέσως μόλις έγινε γνωστός ο θάνατός της Eden, τα ισραηλινά ΜΜΕ έσπευσαν να συνδέσουν το τραγικό γεγονός με Ιρανούς πράκτορες στην Αθήνα σημειώνοντας ότι η ελληνική αστυνομία ερευνά και αυτή την πτυχή.

Ωστόσο, ο Γιονάταν Ρίγκερ του Channel 12 δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ότι πρόκειται για «ψευδείς ειδήσεις» και ότι δεν είχε γίνει καμία αναφορά σε έρευνα για φόνο ή ιρανική εμπλοκή. Η εταιρεία παραγωγής συμφώνησε, δηλώνοντας ότι οι φήμες είναι αβάσιμες.