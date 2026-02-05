Θεσσαλονίκη: Ποινή κάθειρξης από το Εφετείο σε πρώην σωφρονιστικό υπάλληλο για βιασμό ιερόδουλης

Με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, 45χρονος πρώην σωφρονιστικός υπάλληλος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 6 ετών και 4 μηνών, κρίθηκε δηλαδή ένοχος για βιασμό κατ’ εξακολούθηση (τετελεσμένο και σε απόπειρα), παράνομη βία και παράνομη οπλοφορία.

Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 7,5 έτη κάθειρξης, με αναγνώριση ελαφρυντικού για πρότερο σύννομο βίο, και η ποινή είχε ανασταλεί εν αναμονή της δευτεροβάθμιας δίκης. Καθώς ο 45χρονος δεν παρέστη στην εφετειακή διαδικασία και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιους δικηγόρους, θεωρείται πλέον φυγόποινος.

Την απειλούσε με όπλο

Η καταγγελία αφορά γεγονότα που έλαβαν χώρα το καλοκαίρι του 2018. Την περίοδο εκείνη, ο κατηγορούμενος υπηρετούσε ως εξωτερικός φρουρός σε σωφρονιστικό κατάστημα στη Βόρεια Ελλάδα και αργότερα μετατάχθηκε στη Δημοτική Αστυνομία, εκτός Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση διερευνήθηκε από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος.

Η παθούσα, 36χρονη τότε και με καταγωγή από τη Βουλγαρία, δεν εμφανίστηκε στο Εφετείο για να καταθέσει, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να εξετάσει τις προηγούμενες καταθέσεις της στους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με αυτές, ο 45χρονος, παριστάνοντας τον αστυνομικό, την ανάγκασε σε σεξουαλική πράξη, απειλώντας την με φυλάκιση και εκφοβίζοντάς την με όπλο ή γκλοπ.

Μέσω των συνηγόρων του, ο καταδικασθείς αρνήθηκε τις κατηγορίες, παραδέχθηκε μόνο μία πληρωμένη συνεύρεση με την εκδιδόμενη γυναίκα. Μετά την εμπλοκή του στην υπόθεση, τέθηκε σε αργία από την υπηρεσία του.