Έφερνε 6 κιλά ηρωίνη στη Θεσσαλονίκη – Τα ξετρύπωσε η Roxy, κάτω από το κάθισμα ΙΧ

Συνελήφθη από την αστυνομία ένας 35χρονος από τη Βουλγαρία ο οποίος μετέφερε με ΙΧ αυτοκίνητο περισσότερα από 6 κιλά ηρωίνης. Συγκεκριμένα, ο 35χρονος εντοπίστηκε από την αστυνομία να μπαίνει στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία στον Προμαχώνα. Η αστυνομία είχε πληροφορίες πως είναι μέλος κυκλώματος που εισάγει ναρκωτικά από Βουλγαρία και τον ακολούθησαν μέχρι και τη Θεσσαλονίκη.

