Συνελήφθη ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού για συνέργεια στη δολοφονία του ισοβίτη

Συνελήφθη ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού για την υπόθεση της δολοφονίας του Έλληνα ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Ο αρχιφύλακας συνελήφθη κατόπιν εντάλματος του ανακριτή Λαμίας για άμεση συνέργεια στη δολοφονία. Σύμφωνα με πληροφοφρίες, ο αρχιφύλακας «κάηκε» και από μαρτυρικές καταθέσεις, αλλά και από βίντεο από κάμερα σε κοινόχρηστο χώρο που κατέγραψε τον Βούλγαρο να καλεί το θύμα στο αρχιφυλακείο με το πρόσχημα ότι δήθεν τους ζητάει ο αρχιφύλακας. Κατόπιν αυτών των εξελίξεων και αφού προέκυψαν στοιχεία που τον ενοχοποιούν, καθιστούν το έγκλημα αυτό προσχεδιασμένο και όχι αποτέλεσμα αυτοάμυνας.

Ο αρχιφύλακας εντοπίστηκε στην οικεία του όπου και συνελήφθη και έχει μεταφερθεί στην Ασφάλεια Λαμίας, ενώ θα οδηγηθεί και εκείνος κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στην απολογία του ο 38χρονος Βούλγαρος βαρυποινίτης, ο 43χρονος Έλληνας ισοβίτης μπήκε στο γραφείο του αρχιφύλακα με όπλο προκειμένου να εκτελέσει τον σωφρονιστικό υπάλληλο. Τότε ο Βούλγαρος κρατούμενος, όπως ισχυρίζεται, μπήκε μπροστά του, τον αφόπλισε και πυροβόλησε εναντίον του, με τον ισοβίτη να πέφτει νεκρός.

Παρών στη σκηνή φέρεται να ήταν και ο διαβόητος Αλβανός βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι, αν και ο δικηγόρος του δράστη αρνείται την παρουσία του Ριζάι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο που έγινε η δολοφονία είναι «τυφλό», δηλαδή δεν υπάρχουν κάμερες που να έχουν καταγράψει ακριβώς τι έγινε. Αυτό εκτιμάται ότι έπαιξε κρίσιμο ρόλο για τον δράστη του εγκλήματος.