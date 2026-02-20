Φυλακές Δομοκού: Αναπαράσταση του φονικού ζήτα ο Βούλγαρος - Αρνείται την εμπλοκή του ο αρχιφύλακας

Τρεις ώρες διήρκεσε η απολογία του 38χρονου Βούλγαρου, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώπιον του Ανακριτή Λαμίας για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε στο Αρχιφυλακείο των Φυλακών Δομοκού την περασμένη Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, Αθανάσιος Τάρτης, κατατέθηκε απολογητικό υπόμνημα στο οποίο υποστηρίζεται ότι τα όσα συνέβησαν έγιναν σε κατάσταση άμυνας, τονίζοντας πως δεν υπήρξε καμία πρόθεση ή προσχεδιασμός για τη δολοφονία του 43χρονου Έλληνα βαρυποινίτη.

Ο 38χρονος ισχυρίζεται ακόμη ότι το θύμα τον προσέγγισε προκειμένου να συναντήσει τον Αρχιφύλακα, λέγοντάς του ότι θα τον βοηθούσε να βρει συνήγορο. Με αυτό το πρόσχημα, όπως αναφέρεται, βρέθηκαν και οι τρεις στον χώρο του Αρχιφυλακείου, αναφέρει το lamiareport.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κ. Τάρτης, για την ενίσχυση των ισχυρισμών τους έχουν αιτηθεί να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση του εγκλήματος, ώστε να επιβεβαιωθούν όσα έχουν καταθέσει στις ανακριτικές αρχές.

Σοκαρισμένος δηλώνει ο αρχιφύλακας

Λίγο πριν τις 14:30, στο Δικαστικό Μέγαρο προσήλθε και ο Αρχιφύλακας των Φυλακών Δομοκού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια στην υπόθεση.

Με σκυμμένο το κεφάλι και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον του Ανακριτή.

Ο συνήγορός του, Δημήτριος Γκαβέλας, δήλωσε στους εκπροσώπους του Τύπου ότι ο εντολέας του δεν είχε γνώση των προθέσεων του θύματος και ότι παρακολούθησε σοκαρισμένος τον 38χρονο να τον πυροβολεί, ενώ εκείνος είχε μεταβεί στο σημείο για να συζητήσει μαζί του υπόθεση που τον αφορούσε.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας, προκειμένου να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.