Με αλεξίσφαιρο στον Εισαγγελέα Λαμίας ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού - Προθεσμία για την απολογία

Με ισχυρά μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών στη Λαμία ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 ως συνεργός στη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη.



Φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αρχιφύλακας πέρασε το βράδυ της Τετάρτης (18/02) το κατώφλι των Δικαστηρίων Λαμίας, προκειμένου να παρουσιαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών.



Η μεταγωγή του έγινε λίγες μόνο ώρες μετά τη σύλληψή του για συνέργεια στο φόνο του 43χρονου Έλληνα ισοβίτη μέσα στο Αρχιφυλακείο αργά το απόγευμα της περασμένης Κυριακής (15/02).



Το έγκλημα έχει ομολογήσει 38χρονος Βούλγαρος ισοβίτης, ισχυριζόμενος όμως πως έγινε σε θέση άμυνας και ενώ το θύμα είχε προσπαθήσει να σκοτώσει τον αρχιφύλακα, ενώ στη συνέχεια απείλησε και τη δική του ζωή.



Ο συλληφθείς αρχιφύλακας έμεινε στην Εισαγγελία μόνο λίγα λεπτά, ενώ η κύρια ανάκριση θα διεξαχθεί το πρωί της Παρασκευής (20/02) καθώς ζήτησε και πήρε προθεσμία, σύμφωνα με το LamiaReport.



Για το πρωί της Παρασκευής έχει πάρει προθεσμία να απολογηθεί και ο 38χρονος Βούλγαρος.