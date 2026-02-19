Συναγερμός στον Κορυδαλλό από έκρηξη χειροβομβίδας: Έσπασαν τζάμια, ζημιές σε ΙΧ

Έκρηξη χειροβομβίδας αμυντικού τύπου, την οποία άγνωστος πέταξε έξω από διώροφη κατοικία στη συμβολή των οδών Δελφών και Πελοποννήσου στον Κορυδαλλό, σημειώθηκε λίγο πριν τις 03:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/2).

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος προσέγγισε το σημείο -πιθανότατα με μοτοσικλέτα- έριξε τη χειροβομβίδα και χάθηκε στα γύρω στενά.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που προκλήθηκαν ζημιές σε 6 σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα, καθώς επίσης και σε δυο διαμερίσματα, όπου έσπασαν οι τζαμαρίες λόγω του ωστικού κύματος.

Επί τόπου έφτασε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, με τους πυροτεχνουργούς της ΕΛ.ΑΣ. να εντοπίζουν υπολείμματα και συγκεκριμένα την περόνη, τον μοχλό και πλαστικό τμήμα από το σώμα της χειροβομβίδας.

Την προανάκριση, σε πρώτη φάση, ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πειραιά.

