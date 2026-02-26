Breaking news icon BREAKING
NEWS

Ελλάδα Εκρηκτικός Μηχανισμός Πάτρα Local News

Συναγερμός στην Πάτρα: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, πυροτεχνουργοί και πυροσβέστες, προκειμένου να αποκλείσουν τον χώρο και να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Φωτ.: flash.gr
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (26/2) στην Πάτρα, έπειτα από τον εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε παράθυρο της Διεύθυνσης Μεταφορών, στην περιοχή Κουκούλι, προκαλώντας άμεσο συναγερμό στις αστυνομικές υπηρεσίες.

Άμεσα έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, πυροτεχνουργοί και πυροσβέστες, προκειμένου να αποκλείσουν τον χώρο και να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Επί τόπου βρέθηκε και ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος, για να ενημερωθεί για την κατάσταση.

Όπως αναφέρεται, ο μηχανισμός δεν πυροδοτήθηκε. Φέρεται να περιελάμβανε γκαζάκι και δύο φιάλες με εύφλεκτο υλικό.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες τοποθέτησης του μηχανισμού και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

