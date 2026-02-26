Συναγερμός στην Πάτρα: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (26/2) στην Πάτρα, έπειτα από τον εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε παράθυρο της Διεύθυνσης Μεταφορών, στην περιοχή Κουκούλι, προκαλώντας άμεσο συναγερμό στις αστυνομικές υπηρεσίες.

Άμεσα έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, πυροτεχνουργοί και πυροσβέστες, προκειμένου να αποκλείσουν τον χώρο και να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Φωτ.: flash.gr

Επί τόπου βρέθηκε και ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος, για να ενημερωθεί για την κατάσταση.

Όπως αναφέρεται, ο μηχανισμός δεν πυροδοτήθηκε. Φέρεται να περιελάμβανε γκαζάκι και δύο φιάλες με εύφλεκτο υλικό.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες τοποθέτησης του μηχανισμού και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.