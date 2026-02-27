Πάτρα: Συνελήφθησαν οι ανήλικες που επιτέθηκαν σε μαθήτρια

Στην σύλληψη δύο κοριτσιών και των γονέων τους προχώρησε χθες η Ασφάλεια Πάτρας, έπειτα από ξυλοδαρμό μαθήτριας Γυμνασίου κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας, όταν η μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου δέχθηκε απρόκλητη επίθεση με γροθιές και μαλλιοτραβήγματα από δύο άλλες μαθήτριες, ηλικίας 14 και 17 ετών. Από τη σύγκρουση, η νεαρή κοπέλα έπεσε χτυπώντας το κεφάλι της και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για περίθαλψη, σύμφωνα με το tempo24.gr.

Η Αστυνομία, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, ξεκίνησε έρευνες και χθες ταυτοποίησε τις δύο δράστριες, προχωρώντας στη σύλληψή τους. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους, κατηγορούμενοι για παραμέληση ανηλίκων.