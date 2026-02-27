Πάτρα: Συνελήφθησαν οι ανήλικες που επιτέθηκαν σε μαθήτρια
Δύο ανήλικες και οι γονείς τους συνελήφθησαν στην Πάτρα, μετά τον ξυλοδαρμό μαθήτριας Γυμνασίου κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.
Στην σύλληψη δύο κοριτσιών και των γονέων τους προχώρησε χθες η Ασφάλεια Πάτρας, έπειτα από ξυλοδαρμό μαθήτριας Γυμνασίου κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.
Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας, όταν η μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου δέχθηκε απρόκλητη επίθεση με γροθιές και μαλλιοτραβήγματα από δύο άλλες μαθήτριες, ηλικίας 14 και 17 ετών. Από τη σύγκρουση, η νεαρή κοπέλα έπεσε χτυπώντας το κεφάλι της και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για περίθαλψη, σύμφωνα με το tempo24.gr.
Η Αστυνομία, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, ξεκίνησε έρευνες και χθες ταυτοποίησε τις δύο δράστριες, προχωρώντας στη σύλληψή τους. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους, κατηγορούμενοι για παραμέληση ανηλίκων.