Θετικά νέα για το μωρό με μηνιγγίτιδα που νοσηλεύεται στο Ρίο: «Έχει κερδίσει τη μάχη για τη ζωή»

Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, στο Ρίο, νοσηλεύεται το πέντε μηνών μωρό, που έχει διαγνωστεί με μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο διευθυντής ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, «ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης της μονάδας εντατικής θεραπείας Παίδων στο ΠΓΝΠ, λόγω επιθετικής μηνιγιτιδοκοκκικης σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας. Έχει κερδίσει τη μάχη για τη ζωή. Σήμερα θα διενεργηθεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αναμένεται η ταυτοποίηση του οροτύπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα. Ο ασθενής θα παραμείνει στη μονάδα. Ενθαρρυντικό είναι ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση».



Η επιχείρηση διακομιδής του στήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όταν το βρέφος παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα που ανησύχησαν τους γιατρούς. Η μεταφορά του στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, κρίθηκε απαραίτητη, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση ανάλογων σοβαρών περιστατικών.

