Βρέφος με μηνιγγίτιδα: «Μου ασκείται πόλεμος - Μόδα οι χειροπέδες σε γιατρούς;» λέει η παιδίατρος

Τη δική της εκδοχή δίνει η παιδίατρος του Νοσοκομείου Ζακύνθου, για το περιστατικό με το βρέφος που αρρώστησε με μηνιγγίτιδα, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούσε να μεταβεί η ίδια στο νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε, το πέντε μηνών βρέφος έφυγε από το νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση, με σταθερά ζωτικά σημεία, ικανοποιητικό οξυγόνο και χωρίς διαταραχές στη νοητική του λειτουργία. Σύμφωνα με την παιδίατρο, για την οποία διατάχθηκε ΕΔΕ, το βασικό πρόβλημα ήταν η ταχεία εξάπλωση αιμορραγικού εξανθήματος. Παράλληλα, σημείωσε ότι ενημερώνεται καθημερινά για την πορεία της υγείας του παιδιού σε συνεργασία με τους γιατρούς της Μονάδας και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

Η παιδίατρος, μιλώντας στο Mega, υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια και, παρά την κατάστασή της, επιχείρησε να βοηθήσει τηλεφωνικά. Όπως δήλωσε, σε κάποιο σημείο δεν ήταν πλέον σε θέση να συνεχίσει λόγω της υγείας της. Αντέδρασε, επίσης, στις αιτιάσεις ότι έλαβε την αναρρωτική άδεια την τελευταία στιγμή, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές ψευδείς και επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.



Παράλληλα, καταγγέλλει ότι το τελευταίο διάστημα στοχοποιείται και ότι επιχειρείται να της αποδοθούν ευθύνες που, κατά την άποψή της, σχετίζονται με ευρύτερες δυσλειτουργίες του συστήματος. Όπως ανέφερε, έχει βρεθεί και στο παρελθόν να καλύπτει μόνη της το τμήμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω έλλειψης προσωπικού.

«Είχα ενημερωθεί και παρόλο που τελούσα υπό αναρρωτική άδεια προσπάθησα τηλεφωνικά να βοηθήσω όσο μπορώ. Μετά από κάποιο σημείο δυστυχώς δεν με άφηναν οι δυνάμεις μου. Κλήθηκε η Αστυνομία να φέρει τον γιατρό από το σπίτι σε τι; Σε μία κατάσταση αναρρωτικής άδειας, είναι δηλαδή της μόδας τους γιατρούς να τους βάζουν χειροπέδες», λέει η παιδίατρος. «Αυτά που λέγονται ότι τελευταία στιγμή πήρα αναρρωτική, ότι το έκανα επίτηδες κτλ., είναι ψέματα για τα οποία θα λογοδοτήσουν όλοι αυτοί που τα λένε», προσθέτει.

Η συγκεκριμένη γιατρός καταγγέλλει πως το τελευταίο διάστημα έχει στοχοποιηθεί από ορισμένους καθώς και άλλες φορές στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί ότι δεν πηγαίνει στο νοσοκομείο. «Υπάρχει περίπτωση ποτέ ένας γιατρός να μην πατάει στο νοσοκομείο και να εξετάζονται τόσες εκατοντάδες παιδιά, να νοσηλεύονται, να γεννιούνται τόσα παιδιά; Όλα αυτά με ποιον; Με τον παιδίατρο "φάντασμα"; Μου ασκείται ένας πόλεμος αυτήν την περίοδο. Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5 – 2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν».