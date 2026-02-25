Βρέφος με μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: ΕΔΕ για την παιδίατρο - «Θλιβερό περιστατικό» λέει ο Γεωργιάδης

Διατάχθηκε διενέργεια ΕΔΕ σε βάρος παιδιάτρου στη Ζάκυνθο σχετικά με το βρέφος που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο νοσοκομείο του Ρίου, όπως κάνει γνωστό το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), έπειτα από καταγγελίες της μητέρας του. Σύμφωνα με την καταγγελία, η παιδίατρος, παρά το γεγονός ότι εφημέρευε, απουσίαζε από τα καθήκοντά της και παρείχε οδηγίες εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στη μεταφορά και νοσηλεία του βρέφους.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο υπουργός τόνισε ότι «καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ», ενώ ευχήθηκε περαστικά στο παιδί και ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς για την «απαράδεκτη» αυτή συμπεριφορά.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Ζακύνθου

Επίσης, σε ανακοίνωση που από το Νοσοκομείο Ζακύνθου αναφέρονται τα εξής: «Το Σάββατο 21/02/2026 και περί ώρα 16:11 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου βρέφος ηλικίας πέντε (5) μηνών με εμπύρετο το οποίο στη συνέχεια εισήχθη στην παιδιατρική κλινική. Το βρέφος εκτιμήθηκε ιατρικά από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’ και την αγροτική ιατρό καθώς και ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να βοηθήσουν. Με βάση την κλινική του εικόνα κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών Παναγία η Βοήθεια όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου περί απουσίας της παιδιάτρου που κάλυπτε την εφημερία και της αναρρωτικής άδειας που προσκομίσθηκε, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα διαλαμβανόμενα. Η παιδίατρος τίθεται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ».