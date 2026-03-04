Τα κατάφερε το βρέφος με μηνιγγίτιδα στην Πάτρα - «Η ζωή νίκησε τον θάνατο»

Ευχάριστα είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του βρέφους 5 μηνών που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο.



Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, έκανε μία ανάρτηση στην οποία ανέφερε: «Μετά από 11 μέρες νοσηλείας στην απομόνωση της ΜΕΘ Παίδων η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ανδρέα Ηλιάδη στο facebook:



«Μια όμορφη μέρα για την εντατική μας. Μετά από 11 μέρες νοσηλείας στην απομόνωση της ΜΕΘ Παίδων η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο....μια μικρή νίκη ακόμα του ΕΣΎ .



Γιατί αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος



Ευχόμαστε στον μικρό μας ήρωα από δω και πέρα μόνο χαρές».