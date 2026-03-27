Πάτρα: Βρέφος 10 μηνών στο νοσοκομείο με εγκαύματα και κατάγματα - Φόβοι για κακοποίηση

Με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας ένα μωρό μόλις 10 μηνών από την Ηλεία, το βράδυ της Πέμπτης 26 Μαρτίου. Το βρέφος έφερε κατάγματα στα άκρα και εγκαύματα στο σώμα του, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τους γιατρούς.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ιατρών, σύμφωνα με το flamis, αναφέρουν ότι οι κακώσεις δεν φαίνεται να προέρχονται από ατύχημα, αλλά ενδεχομένως από κακοποίηση. Για τον λόγο αυτό ειδοποιήθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα για να διακριβώσει τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί.

Το μωρό παραμένει νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.