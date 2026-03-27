Φρίκη προκαλούν τα ευρήματα στο 10 μηνών βρέφος - Γιαννακός: «Κατάγματα, εγκαύματα και δαγκωματιές»

Σοκαριστικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του 10 μηνών βρέφους από την Ηλεία, το οποίο νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, καθώς οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως ενισχύουν τα σενάρια κακοποίησης.

Καθοριστικά θεωρούνται τα όσα αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, περιγράφοντας την εικόνα που παρουσίαζε το παιδί κατά την εισαγωγή του.

«Το βρέφος πάσχει από οστεομυελίτιδα λόγω της μη περιποίησης παλαιών καταγμάτων και τις συνθήκες διαβίωσης και φέρει σημάδια που παραπέμπουν σε κακοποίηση», ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action 24, δίνοντας το στίγμα της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Όπως σημείωσε, το 10 μηνών κοριτσάκι έφερε όχι μόνο κατάγματα σε χέρι και πόδι και εγκαύματα, αλλά και σημάδια από δαγκωματιές, στοιχεία που εντείνουν την ανησυχία για το περιβάλλον στο οποίο ζούσε.



Η υπόθεση ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου, όταν η μητέρα μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο του Πύργου. Οι γιατροί, βλέποντας τα τραύματα, υποψιάστηκαν άμεσα κακοποίηση και ξεκίνησαν εξετάσεις. Ωστόσο, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η μητέρα πήρε το βρέφος και αποχώρησε, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.



Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και, με εισαγγελική εντολή, η γυναίκα εντοπίστηκε και επέστρεψε στο νοσοκομείο λίγες ημέρες αργότερα, συνοδεία αστυνομικών. Η κατάσταση του παιδιού κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα για εξειδικευμένη φροντίδα.



Ο Μιχάλης Γιαννακός υπογράμμισε μάλιστα την κρισιμότητα της κατάστασης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ευτυχώς γιατί το παιδί θα πέθαινε».



Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το βρέφος νοσηλεύεται με παλαιά και νέα κατάγματα, εγκαύματα και λοιμώξεις, ενώ η οστεομυελίτιδα αποδίδεται στην παραμέληση τραυμάτων και στις συνθήκες διαβίωσης.



Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν και στη μητέρα, από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι είναι εκ νέου έγκυος, χωρίς η ίδια να το γνωρίζει.



Η γυναίκα βρίσκεται πλέον στα χέρια της αστυνομίας, σύμφωνα με το tempo24, ενώ οι Αρχές εξετάζουν ποιος ή ποιοι ευθύνονται για την κακοποίηση του παιδιού και υπό ποιες συνθήκες εκτυλίχθηκε η υπόθεση.



Το 10 μηνών βρέφος παραμένει νοσηλευόμενο στο Καραμανδάνειο, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, την ώρα που η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.