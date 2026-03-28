Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του ένας 38χρονος αδελφός αστυνομικού
Τον άτυχο άνδρα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του η γυναίκα του.
Θλίψη έχει σκορπίσει στην Πάτρα ο θάνατος ενός 38χρονου άνδρα. Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα tempo24.news, τον νεαρό άνδρα, ο οποίος είναι αδερφός αστυνομικού, εντόπισε η γυναίκα του στο σπίτι τους χωρίς τις αισθήσεις του.
Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατό του.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο θάνατος του 38χρονου αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.