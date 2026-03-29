Πάτρα: Ανήλικη βρέθηκε μεθυσμένη σε πεζόδρομο και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο

Ένα ανήλικο κορίτσι βρέθηκε μεθυσμένο τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου σε πεζόδρομο στην Πάτρα και κατέληξε στο νοσοκομείο.



Παράλληλα συνελήφθησαν δυο άνδρες, ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του μαγαζιού, γιατί επέτρεψαν την πώληση και την κατανάλωση αλκοόλ στην ανήλικη, η οποία διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για νοσηλεία.



Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση σε βάρος της μητέρας της ανήλικης.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών