Πάτρα: Ώρα εισαγγελέα για την πιθανή κακοποίηση του μόλις 10 μηνών βρέφους

Στα χέρια του Εισαγγελέα Πατρών βρίσκεται το ιατροδικαστικό πόρισμα για το 10 μηνών κοριτσάκι που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων με τραύματα από παλαιότερα χτυπήματα.



Το βρέφος παρακολουθείται από τους γιατρούς για 3η ημέρα, έχοντας μαζί του την 18χρονη μητέρα του.



Σύμφωνα με το tempo24.news, ο ιατροδικαστής εξέτασε το παιδί χθες και σήμερα απέστειλε το πόρισμά του στο Εισαγγελέα.



Μέσα στο πόρισμα δεν αναγράφεται ως καθαρή αιτία των τραυμάτων η κακοποίηση , καθώς ο ιατροδικαστής φέρεται να μην υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα εάν πράγματι πρόκειται για κακοποίηση ή παραμέληση του βρέφους.