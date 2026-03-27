«Βλέπω ένα χτυπημένο μωρό»: Η γυναίκα που «έσωσε» το 10 μηνών βρέφος στον Πύργο Ηλείας

Με κατάγματα σε χεράκια και ποδαράκια, σοβαρή φλεγμονή σε ένα από τα ανοιχτά τραύματα, δαγκωματιές και εγκαύματα στο κορμάκι του νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι μόλις 10 μηνών στο νοσοκομείο του Ρίου.

Το κουβάρι της φρίκης που βίωσε το βρέφος άρχισε να ξετυλίγεται στις 13 Μαρτίου, όταν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνοδεία της μαμάς του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου Ηλείας. Όταν οι γιατροί ενημέρωσαν τη μητέρα ότι το παιδί έπρεπε να κάνει ακτινογραφία ξαφνικά πήρε το μωρό και εξαφανίστηκε.

Αμέσως ενημερώθηκε αστυνομία και εισαγγελέας και επί 3 μέρες έψαχναν τη μητέρα και το παιδί. Στις 16 του μήνα η αστυνομία δέχτηκε τηλεφώνημα, στο οποίο αναφέρθηκε ότι μια νεαρή γυναίκα περιφερόταν με ένα μωρό στην αγκαλιά της σε άσχημη κατάσταση.

Φαρμακοποιός κάλεσε την αστυνομία

Φαρμακοποιός είδε το παιδί σε κακή κατάσταση και κάλεσε αμέσως την αστυνομία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί η μητέρα και να μεταφερθεί το μωρό αμέσως στο νοσοκομείο.

Παρότι η μητέρα συνελήφθη επιτόπου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη. Η μητέρα του βρέφους, βρίσκεται στο νοσοκομείο, δεν έχει δώσει την παραμικρή εξήγηση ούτε σε γιατρούς ούτε στους αστυνομικούς που την ρώτησαν, σύμφωνα με τον ANT1.

Αυτό που θα καθορίσει τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, είναι το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης που θα εξηγεί από το τι προκλήθηκαν τα τραύματα στο μικρό κοριτσάκι και αν προκύπτει ευθύνη για την 18χρονη μητέρα του, ή οποιονδήποτε άλλο υποδείξει εκείνη ως υπεύθυνο για τον τραυματισμό του.

Το πόρισμα είναι έτοιμο και θα κατατεθεί το πρωί του Σαββάτου (27/3) στον αρμόδιο ανακριτή. «Ο ιατροδικαστής θα μας πει αν αυτά είναι σημάδια κακοποίησης», δήλωσε ο Βασίλης Αλεξόπουλος, παιδοχειρουργός στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας όπου νοσηλεύεται το βρέφος. «Μεταξύ ορθοπαιδικού και ακτινολογικού, η μητέρα πήρε το παιδί κι έφυγε... Υπήρχαν κάποιου είδους εκδορές και κάποιες δαγκωματιές, τις οποίες δικαιολόγησε η μαμά του ότι ήταν από κάποιο ξαδερφάκι του», είπε ο Νίκος Πολίτης, διοικητής του νοσοκομείου.