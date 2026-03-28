Τι ισχυρίστηκε η μητέρα του βρέφους για τα καψίματα - Γυναίκα είχε καταγγείλει πιθανή κακοποίηση

Συγκλονίζει η υπόθεση του 10 μηνών βρέφους από την Ηλεία που νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα, εγκαύματα, δαγκωματιές, μώλωπες και οστεομυελίτιδα. Το βρέφος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι ιατροί εντόπισαν ύποπτα τραύματα.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Σπύρος Πολίτης, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε την κατάσταση του παιδιού και τις ενέργειες του προσωπικού όταν η 18χρονη μητέρα προσπάθησε να πάρει το βρέφος και να φύγει. Σύμφωνα με τον ίδιο, για τις μικρές δαγκωματιές η μητέρα υποστήριξε ότι προκλήθηκαν από ξαδέλφια του μωρού κατά τη διάρκεια παιχνιδιού. Για το κάταγμα στο πόδι ισχυρίστηκε ότι το βρέφος έπεσε από το καρότσι. Οι γιατροί, ωστόσο, δεν πείστηκαν από τις εξηγήσεις της και ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία.



«Φαινόταν πως κάτι περίεργο συνέβαινε και για αυτό ειδοποιήσαμε την αστυνομία. Η γυναίκα πήρε το παιδί από το νοσοκομείο γιατί φοβήθηκε», ανέφερε ο διοικητής, προσθέτοντας ότι το βρέφος βρισκόταν σε κακή κατάσταση.

Μόλις η μητέρα αντιλήφθηκε ότι οι Αρχές είχαν ενημερωθεί, άρπαξε το παιδί και αποχώρησε από το νοσοκομείο του Πύργου. Ακολούθησε εισαγγελική εντολή και το βρέφος διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται. Πληροφορίες από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» αναφέρουν ότι ακόμη μία γυναίκα κατήγγειλε την πιθανή κακοποίηση, αφού παρατήρησε μώλωπες στα πόδια του βρέφους που κρέμονταν από το καρότσι.