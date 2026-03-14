Ηράκλειο: Νεκρό βρέφος τεσσάρων μηνών - Το εντόπισε η μητέρα του στην κούνια

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου από την είδηση του θανάτου ενός βρέφους μόλις τεσσάρων μηνών, το πρωί του Σαββάτου 14 Μαρτίου 2026.



Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί, σε χωριό της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου. Το βρέφος, ένα αγοράκι τεσσάρων μηνών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην κούνια του από τη μητέρα του, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως δυστυχώς ήταν ήδη αργά για το παιδί.

H σορός του βρέφους μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.



Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η ΕΛ.ΑΣ., ενώ αστυνομικοί βρέθηκαν στο σπίτι της οικογένειας στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.