Νεκροί βρέθηκαν δύο κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Δύο κρατούμενοι της Β’ πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού εντοπίστηκαν νεκροί το πρωί αλλά και το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, πρόκειται για έναν 43χρονο κι έναν 49χρονο χρόνια τοξικομανείς, με τις Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης ουσιών και μέσα στο κατάστημα κράτησης.

Για την ώρα δεν φαίνεται να προκύπτει εγκληματική ενέργεια, θα γίνει όμως ιατροδικαστική και τοξικολογική εξέταση, ενώ έχει ξεκινήσει και η λήψη καταθέσεων.