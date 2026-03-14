Στελέχη του ΕΟΠΑΕ ερευνούν τους θανάτους δύο κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού

Απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου δύο κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού υλακές Κορυδαλλού, αναμένεται να δώσει έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.



Οι δύο κρατούμενοι συμμετείχαν από τις αρχές Μαρτίου σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης που υλοποιείται στο Κατάστημα σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ).



Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο FLASH, πρόκειται για έναν 43χρονο κι έναν 49χρονο χρόνια τοξικομανείς, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης ουσιών και μέσα στο κατάστημα κράτησης.

Μετά το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα το αρμόδιο υγειονομικό προσωπικό και κλιμάκιο του Οργανισμού μετέβη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα, προκειμένου να συνδράμει στη διερεύνηση των περιστατικών. Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργήθηκαν σε συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, δεν προέκυψαν ευρήματα που να υποδηλώνουν ζήτημα σχετιζόμενο με τη διαδικασία χορήγησης της θεραπευτικής αγωγής.

Σημειώνεται ότι τα θεραπευτικά προγράμματα υλοποιούνται με ιατρική παρακολούθηση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.



Για τα περιστατικά έχει ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια των θανάτων.



Η προανάκριση διενεργείται από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα.