«Ρίξε κανένα δυναμίτη ρε μπρο»: Διακίνηση ναρκωτικών και εμπρησμοί με εντολές από τον Κορυδαλλό

Ένας 23χρονος έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού, γνωστός στον κόσμο της παρανομίας με το προσωνύμιο «Βαλέριος», εμφανίζεται ως αρχηγός κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Μάλιστα, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων, η δράση του ήταν αδιάκοπη ακόμη και πίσω από τα κάγκελα.

Άμεσοι συνεργοί του έγκλειστου 23χρονου, δύο 24χρονοι που συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, όχι μόνο για διακίνηση ναρκωτικών αλλά μεταξύ άλλων και για εμπρηστικές ενέργειες σε βάρος αστυνομικών. Η σύλληψη του «Βαλέριου» στα μέσα Δεκεμβρίου 2025 ήταν η αρχή του τέλους για την εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας ταυτοποιήθηκαν μετά την εξιχνίαση μίας εμπρηστικής επίθεσης σε κατάστημα με δράστη έναν από τους δύο 24χρονους, τον επονομαζόμενο «Μπραχίμι».

Οι οδηγίες του «Σκατίρη»

Η άρση απορρήτου επικοινωνιών και το «ξεκλείδωμα» των κινητών τηλεφώνων των εμπλεκομένων προσώπων, έδωσε στην Ασφάλεια Χανίων σημαντικές πληροφορίες για τη δράση των τριών. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τις συνομιλίες τους χρησιμοποιούσαν την κρυπτογραφημένη διαδικτυακή εφαρμογή με την ονομασία «Zangi», με τον 23χρονο «Βαλέριο» να έχει το ψευδώνυμο «Σκατίρης» και να δίνει εντολές για διακίνηση ναρκωτικών, είσπραξη χρημάτων, εμπρησμούς, παρακολουθήσεις κ.ά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε συνομιλία της 10ης Φεβρουαρίου 2026, ο έγκλειστος «Σκατίρης» προέτρεψε τον έναν από τους δύο 24χρονους συνεργούς του να πραγματοποιήσει επίθεση με εκρηκτικά: «Re bro pare kana dinamiti outhena kai rixto edo pou ftasame kalia to onoma para to mati re file». Στόχος άτομο το οποίο φαίνεται να είχε καθυστερήσει να δώσει χρήματα που όφειλε στην εγκληματική ομάδα.

Να σημειωθεί ότι στις κατ’ οίκον έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 2 τυφέκια, 1 περίστροφο, 1 πιστόλι, 2 μαχαίρια, 1 ξύλινο ρόπαλο, 1 μεταλλική ράβδος, 1 μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό, 1 μπιτόνι με βενζίνη, μικροποσότητα κοκαΐνης, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης κ.ά. Επίσης εντοπίστηκε στις οικίες των συλληφθέντων φωτογραφικό υλικό αστυνομικών, ενώ παράλληλα εξακριβώθηκε ότι είχαν ήδη προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό την εμπρηστική επίθεση σε βάρος των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. και πιο αναλυτικά είχαν κατοπτεύσει τις οικίες τους και είχαν προχωρήσει στις... απαραίτητες προμήθειες.

Και οι τρεις έχουν πλούσιοι ποινικό παρελθόν, ενώ η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.